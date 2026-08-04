Direita fluminense ‘pesca no mesmo aquário’ com chapa isolada do PL

O PL definiu nesta terça-feira (4) a vereadora de Niterói Fernanda Louback como vice na chapa de Douglas Ruas ao governo do Rio, encerrando as negociações internas para a majoritária. O partido terá candidatura própria do topo à base, sem puxar aliados para dividir o palanque.

Até poucos dias atrás, Fernanda era anunciada pelo próprio PL como pré-candidata a deputada estadual. A mudança de posição na chapa reflete o aperto de calendário depois que a federação União Brasil e PP se afastou da candidatura apoiada pelo partido da família Bolsonaro, deixando Douglas Ruas sem opções externas viáveis.

Nos bastidores, aliados de Flávio Bolsonaro reconhecem em Fernanda uma vereadora de bom perfil, mãe atípica, com potencial de crescimento. Mas avaliam, em reserva, que o nome é pequeno para o tamanho do desafio num momento decisivo para o palanque do senador no estado. Há quem no PL fluminense critique abertamente a escolha da vice de Douglas Ruas e enxergue a direita fluminense pescando no mesmo aquário eleitoral, sem qualquer aliança partidária que amplie o tabuleiro.