Ex-ministro de Temer, Gustavo Rocha é confirmado vice na chapa de Celina Leão
A governadora Celina Leão (PP) selou nesta quinta-feira (30) o nome que faltava na sua chapa. Ao lado de Gustavo Rocha, do Republicanos-DF, oficializou o candidato a vice-governador nas eleições de 2026, movimento que a legenda já vinha preparando desde a filiação dele ao partido, em setembro do ano passado.
Celina não foi sozinha à convenção. Participou do evento ladeada pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e pela senadora Damares Alves (Republicanos), reunindo em um único palco parte do arco de alianças que tenta consolidar para a disputa ao Palácio do Buriti.
Coube a Gustavo Rocha puxar a memória do partido para justificar a própria indicação. Ele lembrou que o Republicanos já emplacou três ex-ministros dos Direitos Humanos ao longo da história, entre eles ele próprio, que ocupou a pasta no governo Michel Temer. Antes de se filiar à legenda e virar vice de Celina, Rocha também passou pela chefia da Casa Civil no governo Ibaneis Rocha, cargo que lhe deu trânsito direto com a cúpula do governo distrital.