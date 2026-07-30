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Bruno Pinheiro

Sem confirmar candidatura, Michelle Bolsonaro estampa banner em convenção do Republicanos no DF

A imagem chamou atenção do público presente e reacendeu a expectativa em torno de uma possível candidatura ao Senado, ainda não confirmada
Bruno Pinheiro

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Sem confirmar candidatura, Michelle Bolsonaro estampa banner em convenção do Republicanos no DF
Sem confirmar candidatura, Michelle Bolsonaro estampa banner em convenção do Republicanos no DF Bruno Pinheiro

Mesmo sem confirmar se vai disputar o Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) já ocupa lugar de destaque na propaganda política da capital. Na Convenção Partidária do Republicanos-DF, realizada nesta quinta-feira (30) em Brasília, a organização do evento instalou, ao lado do palco principal, um banner com a foto de Michelle ao lado da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) e da senadora Damares Alves (PL).

A imagem chamou atenção do público presente e reacendeu a expectativa em torno de uma possível candidatura de Michelle ao Senado, ainda não confirmada. O aceno, no entanto, tem explicação política: longe da campanha de Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama tem se aproximado de Celina Leão nos últimos dias e já declarou apoio à reeleição da governadora, movimento que a colocou lado a lado com aliados de Celina mesmo sem palanque oficial.

O mistério sobre o futuro eleitoral de Michelle deve começar a se desfazer no próximo domingo (2), quando o PL-DF realiza sua própria convenção.

A convenção do Republicanos segue em andamento na tarde desta quinta, dedicada à apresentação das diretrizes da legenda para 2026 e às deliberações previstas no edital de convocação. Estão confirmadas as presenças de Celina Leão, do pré-candidato a vice-governador Gustavo Rocha, indicado pelo partido para compor a chapa majoritária, e da pré-candidata ao Senado Bia Kicis (PL).