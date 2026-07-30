Sem confirmar candidatura, Michelle Bolsonaro estampa banner em convenção do Republicanos no DF

A imagem chamou atenção do público presente e reacendeu a expectativa em torno de uma possível candidatura ao Senado, ainda não confirmada

Mesmo sem confirmar se vai disputar o Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) já ocupa lugar de destaque na propaganda política da capital. Na Convenção Partidária do Republicanos-DF, realizada nesta quinta-feira (30) em Brasília, a organização do evento instalou, ao lado do palco principal, um banner com a foto de Michelle ao lado da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) e da senadora Damares Alves (PL).

A imagem chamou atenção do público presente e reacendeu a expectativa em torno de uma possível candidatura de Michelle ao Senado, ainda não confirmada. O aceno, no entanto, tem explicação política: longe da campanha de Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama tem se aproximado de Celina Leão nos últimos dias e já declarou apoio à reeleição da governadora, movimento que a colocou lado a lado com aliados de Celina mesmo sem palanque oficial.

O mistério sobre o futuro eleitoral de Michelle deve começar a se desfazer no próximo domingo (2), quando o PL-DF realiza sua própria convenção.

A convenção do Republicanos segue em andamento na tarde desta quinta, dedicada à apresentação das diretrizes da legenda para 2026 e às deliberações previstas no edital de convocação. Estão confirmadas as presenças de Celina Leão, do pré-candidato a vice-governador Gustavo Rocha, indicado pelo partido para compor a chapa majoritária, e da pré-candidata ao Senado Bia Kicis (PL).