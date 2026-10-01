Fachin pede confiança nas instituições e reconhece trabalho da Justiça Eleitoral antes do pleito
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, divulgou nota na noite desta quinta-feira (1º) em que pede aos eleitores que votem com serenidade, consciência e confiança nas instituições. Às vésperas das eleições, o ministro reafirmou o compromisso da Corte com a democracia e a liberdade de escolha em um ambiente de paz.
“O voto é a expressão máxima da cidadania e a garantia de que a vontade popular define o futuro do Brasil”, afirmou.
Fachin também expressou reconhecimento ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aos tribunais regionais e aos profissionais envolvidos na organização da votação. A nota cita mais de 1,9 milhão de mesários e destaca o rigor técnico e a dedicação da Justiça Eleitoral para garantir um processo seguro e transparente em todo o país.
Ao convocar os mais de 158 milhões de eleitores a exercer o direito ao voto, o presidente do Supremo ressaltou a importância do respeito mútuo e da preservação dos valores democráticos.
“A democracia é um patrimônio coletivo. Preservá-la e fortalecê-la é dever de todas e de todos nós”, concluiu.
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