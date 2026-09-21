Investigação sobre emenda de Eduardo Velloso avança e PF ganha novo prazo
A ministra Cármen Lúcia, do STF, prorrogou por mais 60 dias a investigação sobre suspeitas de desvio de recursos de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso (Solidariedade).
O inquérito apura a contratação da empresa Moon Club RB pela Prefeitura de Sena Madureira, no Acre, com recursos de emenda indicada pelo parlamentar. A investigação já teve buscas e apreensões, afastamento de sigilos e análise de materiais recolhidos pela Polícia Federal.
Na decisão, Cármen Lúcia registra que ainda estão pendentes diligências consideradas essenciais para a conclusão do caso, entre elas oitivas de investigados, análise de documentos e extração pericial de dados de mídias apreendidas.
A ministra afirma que os fatos investigados podem configurar crimes contra a administração pública relacionados ao desvio de recursos de emendas parlamentares, mas ressalta que autoria e materialidade ainda dependem do avanço das apurações.
Ao conceder o novo prazo, Cármen Lúcia também deixou registrado que eventual novo pedido de prorrogação terá de explicar por que a investigação não foi concluída nos 60 dias agora concedidos.
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