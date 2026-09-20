Moraes participou de jantar com Castro e políticos no Rio no dia de voo em jatinho de empresa de Vorcaro

Ministro participou de programação de grupo empresarial e foi fotografado à noite em confraternização no Palácio das Laranjeiras; mensagens mostram que Vorcaro havia pedido prioridade ao “voo da Barci”

Moraes esteve em evento com Castro e políticos no Rio no dia de voo em jatinho de empresa de Vorcaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou de um evento de um grupo empresarial no Rio de Janeiro em 22 de agosto de 2025, mesmo dia em que foi filmado ao lado da esposa, Viviane Barci, desembarcando no Aeroporto Santos Dumont de um jatinho operado pela Prime Aviation, empresa que tinha o ex-banqueiro Daniel Vorcaro como sócio.

Naquele dia, Moraes estava entre os participantes do evento, realizado no Hotel Fairmont, em Copacabana. A programação oficial previa uma conferência de encerramento do ministro, entre 17h15 e 17h45, com o tema “O Brasil de hoje e o Brasil do amanhã”.

À noite, Moraes também apareceu entre os convidados de uma confraternização ligada ao encontro, realizada no Palácio das Laranjeiras. Imagens mostram o ministro na plateia durante um momento em que o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), cantou “Evidências”.

A identificação do compromisso ocorre após a divulgação do vídeo que mostra Moraes e Viviane desembarcando do PP-NLR no Santos Dumont naquele mesmo 22 de agosto. O escritório Barci de Moraes confirmou que contratava serviços de táxi aéreo da Prime Aviation, mas afirmou que a escolha das aeronaves cabia à própria empresa e negou vínculo pessoal com seus proprietários ou operadores.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal também mostram que, na véspera da viagem, uma funcionária da Prime informou a Vorcaro que o PP-NLR estava reservado para o “voo da Barci” no dia 22. Diante da possibilidade de alterar a aeronave para atender a uma viagem do próprio banqueiro, Vorcaro respondeu: “Não deixe de atender Barci”.