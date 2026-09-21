Primo de Vorcaro pede que STF devolva processo a Mendonça para analisar prisão

O requerimento solicita a revisão parcial de um despacho proferido pelo presidente Edson Fachin no último dia 12

A defesa de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, do Banco Master, protocolou um pedido à Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) para que o seu processo seja excluído da suspensão geral e devolvido ao ministro André Mendonça, relator natural da causa. A manifestação foi protocolada nesta segunda-feira (21).

O requerimento solicita a revisão parcial de um despacho proferido pelo presidente Edson Fachin no último dia 12, que determinou a remessa e a paralisação da Petição 15.873/DF na Presidência. A defesa argumenta que as investigações contra Felipe — decorrentes de desdobramentos da Operação Compliance Zero referentes ao senador Ciro Nogueira (PP-PI)— não envolvem ministros do STF.

A defesa alega que a suspensão congelou a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do primo do banqueiro, que está preso desde 7 de maio.

Os advogados Alberto Zacharias Toron e Luiza A. V. Oliver também citam o estouro do prazo legal de 90 dias para a reavaliação periódica da prisão.

A situação de Felipe tornou-se ainda mais incerta após o julgamento da Petição 16.662 – que discute a relação do ministro Alexandre de Moraes com Vorcaro – ter sido suspenso por um pedido de vista de Flávio Dino, deixando o processo sem previsão de retomada.