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Bruno Pinheiro

Medalha dos Bombeiros de SC para Carlos Bolsonaro vai parar na Justiça

A ação questiona a legalidade da homenagem e aponta possível violação aos princípios constitucionais da moralidade administrativa
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Carlos Bolsonaro durante recebimento de medalha dos bombeiros de SC
Carlos Bolsonaro durante recebimento de medalha dos bombeiros de SC Divulgação

O pré-candidato ao Senado Décio Lima (PT) ingressou com ação popular na Justiça Federal para pedir a anulação da Medalha Centenário do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina concedida ao vereador Carlos Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Senado pelo estado.

A ação questiona a legalidade da homenagem e aponta possível violação aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da impessoalidade e da finalidade pública. Décio Lima pede também a apresentação integral do processo administrativo que resultou na concessão da medalha. Caso sejam constatadas irregularidades, solicita a declaração de nulidade do ato.

A medalha foi entregue durante as comemorações dos 100 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Carlos Bolsonaro transferiu seu domicílio eleitoral para o estado há seis meses. Desde então, a pré-candidatura enfrenta resistência dentro e fora do PL. No campo interno, lideranças catarinenses do partido questionam a imposição de uma candidatura externa ao estado. No campo externo, adversários exploram o histórico de Carlos no Rio de Janeiro e sua ausência de vínculos com Santa Catarina.

“As instituições públicas e os símbolos do nosso Estado pertencem aos catarinenses, e não a interesses políticos de ocasião. É inadmissível que uma honraria que celebra os 100 anos de uma corporação tão respeitada seja utilizada como moeda de troca eleitoral”, afirmou Décio Lima.

O petista ressaltou que a iniciativa não questiona a autonomia da corporação, mas defende a credibilidade das instituições públicas. A defesa de Carlos Bolsonaro não se manifestou até a publicação desta reportagem.

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