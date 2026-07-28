Moraes dá 48 horas para Daniel Silveira explicar vídeo com apoio a Portinho

Na decisão, o ministro lembra que o ex-deputado está proibido de utilizar redes sociais devido ao cumprimento da pena em regime aberto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta terça-feira (28) que o ex-deputado federal Daniel Silveira apresente explicações, no prazo de 48 horas, após a divulgação de um vídeo em que declara apoio ao senador Carlos Portinho (PL-RJ) nas eleições de 2026.

A decisão foi proferida cerca de cinco horas depois de o vídeo ser publicado nas redes sociais. No despacho, Moraes lembra que Daniel Silveira está proibido de utilizar redes sociais como uma das condições para o cumprimento da pena em regime aberto e afirma que a gravação pode indicar eventual descumprimento da medida. O ministro também deu ciência à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Após a repercussão do caso, Carlos Portinho removeu a publicação de suas redes sociais. Em manifestação pública, o senador afirmou que retirou o vídeo para evitar qualquer prejuízo à situação jurídica de Daniel Silveira. “Visando não prejudicar Daniel, removi das minhas redes”, escreveu.

Por ora, Moraes não determinou novas sanções contra o ex-parlamentar. A decisão concede prazo para manifestação da defesa antes da análise de eventual descumprimento das condições impostas pela Justiça.