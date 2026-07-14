Leia a lista dos 48 indiciados pela PF por corrupção em desvios de aposentadorias do INSS

Polícia Federal indiciou 48 pessoas; investigação dos desvios no INSS foi iniciada em abril do ano passado para apurar a existência de um esquema de descontos indevidos

A Polícia Federal (PF) indiciou 48 pessoas por corrupção em desvios de aposentadoria do INSS. Entre os indiciados está o o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Antônio Stefanutto, o ex-procurador-geral da autarquia, Virgílio Antônio Ribeiro Filho e o ex-diretor de benefícios André Fidelis. Também aparece o deputado Euclydes Marcos Pettersen Neto, e o ex-ministro.

A divulgação da lista veio após a PF concluir um dos inquéritos dos desvios em aposentadorias. A investigação dos desvios no INSS foi iniciada em abril do ano passado para apurar a existência de um esquema de descontos indevidos nos benefícios que resultaram em desvios estimados em cerca de R$ 6 bilhões.

Leia a lista dos indiciados

1 Abraão Lincoln Ferreira da Cruz;

2 Alessandro Antônio Stefanutto;

3 Alexandre Eduardo Ferreira Lopes;

4 André Luiz Martins Dias;

5 André Paulo Félix Fidelis;

6 Antônio Carlos Camilo Antunes;

7 Bruna Braz de Souza Santos;

8 Carlos Roberto Ferreira Lopes;

9 Cícero Marcelino de Souza Santos;

10 Daniel Otávio de Oliveira Silva;

11 Dogival José dos Santos;

12 Durval Natário Tosta IV;

13 Elaine Bezerra Rodrigues;

14 Euclydes Marcos Pettersen Neto;

15 Gilmar Stelo;

16 Heleno Márcio Pereira Magalhães;

17 Higor Dalle Vedove Lourenção;

18 Ingrid Pikinskeni Morais Santos;

19 Jefferson Ricardo Schultz;

20 José Benevides de Oliveira;

21 José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade);

22 José Geraldo de Oliveira;

23 Karinne Fiori Dalle Vedove Lourenção;

24 Leonardo Bruno Arataque Gomes;

25 Letícia Aparecida da Fonseca;

26 Lício Luan Câmara Araújo;

27 Lucineide dos Santos Oliveira;

28 Marcelo de Oliveira Silva;

29 Marcelo Oliveira Barros;

30 Marcus Vinicius Arataque Gomes;

31 Nemer Ibrahim Chiah;

32 Neusmeire Silva Magalhães;

33 Pedro Alves Corrêa Neto;

34 Philippe André Lemos Szymanowski;

35 Priscila Samara de Melo;

36 Rogério Soares de Souza;

37 Ronaldo Lopes de Paiva;

38 Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior;

39 Sebastião dos Santos Rosa;

40 Silas da Costa Vaz;

41 Taline Nunes Campos das Neves;

42 Tayse Ferreira da Silva;

43 Thaisa Hoffmann Jonasson;

44 Thamyrez Maia de Oliveira Ramos;

45 Tiago Abraão Ferreira Lopes;

46 Vinícius Ramos da Cruz;

47 Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho;

48 Wendel Fernandes dos Santos