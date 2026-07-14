Leia a lista dos 48 indiciados pela PF por corrupção em desvios de aposentadorias do INSS
A Polícia Federal (PF) indiciou 48 pessoas por corrupção em desvios de aposentadoria do INSS. Entre os indiciados está o o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Antônio Stefanutto, o ex-procurador-geral da autarquia, Virgílio Antônio Ribeiro Filho e o ex-diretor de benefícios André Fidelis. Também aparece o deputado Euclydes Marcos Pettersen Neto, e o ex-ministro.
A divulgação da lista veio após a PF concluir um dos inquéritos dos desvios em aposentadorias. A investigação dos desvios no INSS foi iniciada em abril do ano passado para apurar a existência de um esquema de descontos indevidos nos benefícios que resultaram em desvios estimados em cerca de R$ 6 bilhões.
Leia a lista dos indiciados
1 Abraão Lincoln Ferreira da Cruz;
2 Alessandro Antônio Stefanutto;
3 Alexandre Eduardo Ferreira Lopes;
4 André Luiz Martins Dias;
5 André Paulo Félix Fidelis;
6 Antônio Carlos Camilo Antunes;
7 Bruna Braz de Souza Santos;
8 Carlos Roberto Ferreira Lopes;
9 Cícero Marcelino de Souza Santos;
10 Daniel Otávio de Oliveira Silva;
11 Dogival José dos Santos;
12 Durval Natário Tosta IV;
13 Elaine Bezerra Rodrigues;
14 Euclydes Marcos Pettersen Neto;
15 Gilmar Stelo;
16 Heleno Márcio Pereira Magalhães;
17 Higor Dalle Vedove Lourenção;
18 Ingrid Pikinskeni Morais Santos;
19 Jefferson Ricardo Schultz;
20 José Benevides de Oliveira;
21 José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade);
22 José Geraldo de Oliveira;
23 Karinne Fiori Dalle Vedove Lourenção;
24 Leonardo Bruno Arataque Gomes;
25 Letícia Aparecida da Fonseca;
26 Lício Luan Câmara Araújo;
27 Lucineide dos Santos Oliveira;
28 Marcelo de Oliveira Silva;
29 Marcelo Oliveira Barros;
30 Marcus Vinicius Arataque Gomes;
31 Nemer Ibrahim Chiah;
32 Neusmeire Silva Magalhães;
33 Pedro Alves Corrêa Neto;
34 Philippe André Lemos Szymanowski;
35 Priscila Samara de Melo;
36 Rogério Soares de Souza;
37 Ronaldo Lopes de Paiva;
38 Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior;
39 Sebastião dos Santos Rosa;
40 Silas da Costa Vaz;
41 Taline Nunes Campos das Neves;
42 Tayse Ferreira da Silva;
43 Thaisa Hoffmann Jonasson;
44 Thamyrez Maia de Oliveira Ramos;
45 Tiago Abraão Ferreira Lopes;
46 Vinícius Ramos da Cruz;
47 Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho;
48 Wendel Fernandes dos Santos