PF deflagra operação em 15 estados com 93 prisões e 180 buscas contra crime organizado

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) deflagraram nesta quarta-feira (8) a Operação Força Integrada III, com ações simultâneas em 15 estados. Ao todo, são cumpridos 93 mandados de prisão e 180 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares determinadas pela Justiça.

A operação apura crimes ligados a organizações criminosas, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. As FICCOs reúnem forças de segurança federais e estaduais, sob coordenação da Polícia Federal, e atuam em todas as unidades da Federação.

Os maiores volumes de mandados foram registrados no Pará, onde a Operação Coalizão cumpre 32 prisões e 32 buscas, e na Paraíba, onde a Operação Consigliere cumpre 46 buscas e 13 prisões, com desdobramentos em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em Minas Gerais, a Operação Borak cumpre dez prisões e 17 buscas em Belo Horizonte, com apuração de casos ligados a homicídios e porte ilegal de arma, além da determinação de retirada de câmeras de vigilância instaladas de forma irregular em vias públicas.

Outras frentes miram alvos específicos: em Goiás, Mato Grosso e São Paulo, a Operação Blend investiga o fornecimento de insumos para adulteração de drogas; em Santos e Campinas, duas operações distintas apuram roubo e receptação de cargas, com bloqueio de bens; no Rio Grande do Norte, a Operação Matriarca soma cinco prisões e sete buscas por tráfico e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal, as investigações seguem em andamento para apuração dos fatos e identificação de outros envolvidos nas organizações criminosas alvo da operação.