Renan Santos diz que ‘CLT já deu’ e promete barrar aumento de custos trabalhistas

Em sabatina da UNECS, em Brasília, candidato defendeu pagamento por hora trabalhada e chamou Congresso de ‘tomado de covardes’

O candidato à Presidência Renan Santos afirmou nesta terça-feira (18), em Brasília, que a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) não acompanha mais as mudanças no mercado de trabalho e defendeu a criação de um regime de contratação baseado na remuneração por hora trabalhada.

A declaração foi feita durante sabatina promovida pela UNECS (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços).

“A CLT já deu, já era”, disse Renan. Segundo ele, parte do setor de serviços e da chamada nova economia já recorre à contratação por meio de MEI (microempreendedor individual) como alternativa às regras trabalhistas tradicionais.

O candidato afirmou que, se eleito, pretende propor um “regime definitivo” mais flexível, com remuneração calculada pela hora de trabalho.

Na mesma sabatina, Renan elevou o tom contra o Congresso Nacional ao criticar uma proposta que, segundo ele, aumentaria os custos trabalhistas das empresas.

“O Congresso Nacional está tomado de covardes”, afirmou. Renan classificou a legislação como um “assalto a quem trabalha e produz” e disse que a elevação dos custos, combinada aos juros altos, poderia provocar uma “quebradeira” entre empresas.

O candidato prometeu impedir o avanço da medida caso chegue ao Palácio do Planalto. “Esse projeto vai ser soterrado. Nós nunca mais vamos ouvir falar desse projeto maldito”, disse.