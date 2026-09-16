Primeira mulher governadora, filha de ex-presidente: Quem é Roseana Sarney

Roseana Sarney (MDB) é candidata ao Senado pelo Maranhão. Sua pré-candidatura foi lançada no dia 23 de julho, encerrando um período de incerteza sobre o futuro da política, afinal Roseana passou por um tratamento de câncer de mama recentemente. Filha de José Sarney e primeira mulher eleita governadora por voto popular, ela tem trajetória consolidada na política e já foi governadora por quatro mandatos, senadora e deputada federal.

Roseana nasceu em 1º de junho de 1953 em São Luís, no Maranhão. Vinda de uma família de políticos, além de ser filha do ex-presidente José Sarney, é irmã do ex-deputado e ex-ministro do Meio Ambiente Sarney Filho. A candidata é formada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e casada com Jorge Francisco Murad Júnior. O casamento aconteceu em 1976 e o divórcio um ano depois. Mas, o casal se reconciliou e oficializou a união novamente em 1997.

Com saúde frágil, Roseana já passou por cerca de 26 cirurgias ao longo de sua vida. A primeira delas, em 1973, foi de remoção de apêndice e cisto ovariano. Além dessa operação, a política retirou cerca de 2 metros do intestino, sofreu um aneurisma cerebral e teve dois cânceres, sendo que o último foi detectado em agosto de 2025. Ela esteve em tratamento até metade de 2026.

Sua carreira política teve início em 1990 quando se candidatou à deputada federal pelo Partido da Frente Liberal (PFL). Já em 1994, Roseana foi eleita governadora do Maranhão. A eleição foi histórica, já que marcou a candidata como a primeira mulher a governar um estado brasileiro eleita por voto popular. Em 1998, foi reeleita e se tornou também a primeira governadora a se reeleger.

Em 2002, Roseana foi lançada como pré-candidata à Presidência pelo PFL, mas acabou desistindo da candidatura após um escândalo envolvendo a Lunus, da qual era sócia. Em março, a Polícia Federal apreendeu R$ 5.444.051,21, em valores corrigidos, não declarados da empresa. Apesar de abrir mão da corrida presidencial, a política se candidatou ao Senado e venceu as eleições.

Já em 2006, a candidata tentou novamente se eleger governadora do Maranhão, mas foi derrotada nas urnas por Jackson Lago (PDT). No mesmo ano, a política apoiou publicamente a reeleição do presidente Lula e sofreu um processo disciplinar pelo PFL, partido do qual decidiu sair. Após deixar a sigla, Roseana se filiou ao MDB e se tornou uma das líderes do governo Lula no Congresso até abril de 2009.

Em 2010, Roseana foi eleita governadora do Maranhão novamente, derrotando os adversários Flávio Dino (PCdoB) e Jackson Lago (PDT). Em agosto do mesmo ano, o Estado de S. Paulo publicou uma matéria denunciando que Roseana e seu marido, Jorge Murad, teriam simulado um empréstimo de R$ 11.076.604,65 no Brasil para resgatar US$ 3.692.201,55. No final do mesmo mês, o movimento “Fora Roseana Sarney”, inspirado no “Fora Sarney” de 2009, ganhou força na internet.

Em 2011, Roseana Sarney foi citada em documentos bancários entregues pelo suíço Rudolf Elmer ao WikiLeaks, que apontavam para supostas operações no banco Julius Baer, em paraísos fiscais. Elmer também afirmou que ela teria movimentado US$ 359.417.715,00 no banco entre 1993 e 1999. As acusações, porém, não foram apresentadas como fatos judicialmente comprovados.

Em 2016, Roseana foi denunciada pelo Ministério Público do Maranhão por suposta participação em um esquema de fraudes fiscais que teria causado prejuízo de R$ 660.581.873,00 aos cofres públicos. Segundo o MP, a ex-governadora teria autorizado acordos judiciais e nomeado terceirizados ligados ao esquema. Roseana negou irregularidades e afirmou ter agido dentro da lei. Em fevereiro de 2018, a denúncia foi rejeitada pelo TJ-MA por falta de indícios de dolo.

Em 2018, a política tentou se candidatar novamente ao governo do Maranhão, mas perdeu para Flávio Dino. Já em 2022, Roseana foi eleita deputada federal.

Na declaração de bens de 2026, Roseana Sarney informou um patrimônio diversificado de R$ 22,2 milhões, tendo como principal ativo uma casa em São Luís avaliada em R$ 5,24 milhões. Entre os maiores valores aparecem ainda um imóvel em Brasília, aplicações financeiras em bancos como BTG Pactual, Santander e Bradesco, e R$ 2,71 milhões em quotas da TV Mirante. A declaração inclui também imóveis comerciais, participações societárias, terrenos, recursos no Brasil e no exterior e um Land Rover Discovery Sport avaliado em R$ 410 mil.