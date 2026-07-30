União Brasil bate o martelo e endossa Pivetta ao governo de MT

Por 30 votos a 19, os convencionais do Diretório Estadual do União Brasil decidiram apoiar a candidatura do atual governador

Por 30 votos a 19, os convencionais do Diretório Estadual do União Brasil decidiram nesta quinta-feira (30) apoiar a candidatura do atual governador, Otaviano Pivetta (Republicanos), à reeleição, em vez de lançar candidatura própria com o senador Jayme Campos.

Mauro Mendes, presidente estadual do União Brasil e candidato ao Senado na chapa, tratou o resultado como aval ao próprio legado de gestão. Segundo ele, os convencionais optaram por continuar um modelo que “tirou Mato Grosso da Série C e colocou na Série A dos estados brasileiros”, citando entregas como o Hospital Central, a duplicação da BR-163 e o salto do estado do 22º para o 8º lugar no ranking nacional de educação.

“O Pivetta tem uma trajetória marcada pela seriedade, pela experiência e por demonstrar resultado por onde passou. Como meu vice e agora como governador nos ajudou a fazer de Mato Grosso um dos estados do país que mais investem no cidadão”, afirmou Mauro Mendes.

Pivetta agradeceu o apoio e tratou a decisão como reconhecimento de um projeto conjunto:

“Essa decisão demonstra maturidade política e compromisso com Mato Grosso. Ao lado do Mauro Mendes, recuperamos um Estado que enfrentava enormes dificuldades. Recebo esse apoio com humildade e com a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que colocou Mato Grosso no caminho do desenvolvimento”, declarou.

O resultado deixa Jayme Campos isolado dentro da própria legenda, sem margem para questionar internamente a decisão.