Bolsa família : Entre a recomposição e o cálculo eleitoral

Em 17 de setembro, apenas 17 dias antes do primeiro turno, o governo federal publicou o Decreto nº 13.120, que corrigiu os valores do Bolsa Família pela inflação acumulada entre março de 2023 e agosto de 2026. Formalmente, trata-se de uma recomposição monetária, calculada a partir de um índice objetivo e prevista na legislação do próprio programa. O problema está menos na justificativa apresentada pelo governo do que no momento escolhido para transformar essa recomposição em realidade. Quando uma medida capaz de alcançar milhões de eleitores é anunciada e produz efeitos financeiros justamente na reta final de uma eleição, é difícil ignorar a dimensão política de sua oportunidade.

A questão, portanto, não é discutir a importância do Bolsa Família nem negar ao governo a possibilidade de corrigir benefícios corroídos pela inflação. O ponto é outro: saber se a aparência de mera recomposição econômica é suficiente para afastar a análise sobre a finalidade e os efeitos eleitorais da medida. A proximidade temporal não é um detalhe irrelevante. O reajuste começa a produzir efeitos financeiros em outubro, e os novos valores chegam aos beneficiários a partir de 19 de outubro, apenas seis dias antes de um eventual segundo turno. Sob a perspectiva eleitoral, essa coincidência entre a concessão de um benefício de grande alcance social e o período mais sensível da disputa não pode ser tratada como mera casualidade administrativa sem uma análise mais rigorosa.

É justamente nesse ponto que a discussão ultrapassa a economia e ingressa no terreno do Direito Eleitoral. A legislação não proíbe a continuidade de programas sociais em anos eleitorais, tampouco transforma automaticamente uma recomposição de benefícios em ilícito. O que o ordenamento procura preservar é a igualdade de oportunidades entre os candidatos e impedir que o poder público seja utilizado para produzir vantagens eleitorais. O precedente de 2022 recomenda atenção. Naquele ano, a Emenda Constitucional nº 123 permitiu a ampliação de benefícios sociais sob a decretação de um estado de emergência em período eleitoral. Em 2024, o STF declarou inconstitucional parte da emenda, entendendo que a ampliação da distribuição de benefícios naquele contexto violou o princípio da igualdade de oportunidades entre candidatos. São situações juridicamente distintas, mas o precedente demonstra que a forma de utilização de políticas públicas em período eleitoral pode ser submetida a escrutínio constitucional.

O episódio revela, assim, um problema que não se resolve apenas com a roupagem formal conferida ao ato. É imperioso reconhecer que a proximidade do pleito, o alcance da medida e o momento em que seus efeitos financeiros chegarão aos beneficiários, formam um conjunto de circunstâncias que merece exame jurídico rigoroso. O TSE terá, se provocado por meio processualmente adequado, e chamado à responsabilidade de avaliar esses elementos à luz da legislação eleitoral.