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Jornal da Manhã – 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Cristiano Vilela

Sanções internacionais e o combate ao crime organizado transnacional

Nas últimas décadas, determinadas organizações criminosas deixaram de atuar exclusivamente no plano doméstico e passaram a operar como verdadeiras redes internacionais
Cristiano Vilela

Cristiano Vilela

Rebelião do PCC (Primeiro Comando da Capital) em presídio de Junqueirópolis em maio de 2006
Rebelião do PCC (Primeiro Comando da Capital) em presídio de Junqueirópolis em maio de 2006 ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

A decisão do governo dos Estados Unidos de impor sanções financeiras contra cidadãos e empresas brasileiras apontados como integrantes de uma estrutura de lavagem de dinheiro vinculada a organizações criminosas, representa um importante capítulo na evolução do combate internacional ao crime organizado. Embora a medida tenha despertado preocupação no governo brasileiro em razão de seus possíveis reflexos, é preciso reconhecer que essas organizações movimentam recursos que ultrapassam as fronteiras nacionais e exigem respostas igualmente transnacionais. Quando o dinheiro do crime circula por diferentes jurisdições, a cooperação entre os Estados deixa de ser uma escolha política e passa a ser uma necessidade estratégica.

Nas últimas décadas, determinadas organizações criminosas deixaram de atuar exclusivamente no plano doméstico e passaram a operar como verdadeiras redes internacionais, utilizando empresas de fachada, complexos mecanismos de lavagem de capitais e sofisticadas estruturas financeiras para ocultar recursos ilícitos. Diante dessa realidade, é natural que países potencialmente afetados por essas atividades recorram aos instrumentos jurídicos e econômicos disponíveis para impedir que seus sistemas financeiros sejam utilizados como plataforma para a movimentação de ativos de origem criminosa. As sanções anunciadas por Washington seguem exatamente essa lógica: proteger a integridade de seu mercado financeiro e dificultar a expansão econômica dessas organizações.

A reação cautelosa do governo brasileiro demonstra preocupação com os possíveis impactos indiretos dessas medidas sobre bancos e empresas nacionais. Contudo, esse receio não deve obscurecer a gravidade do problema enfrentado. Instituições financeiras que mantêm programas robustos de compliance, governança e prevenção à lavagem de dinheiro tendem a sofrer impactos bastante limitados. Ao contrário, iniciativas dessa natureza funcionam como incentivo ao fortalecimento dos mecanismos de controle, aumentando a transparência e reduzindo os espaços utilizados por organizações criminosas para inserir recursos ilícitos na economia formal.

É verdade que algumas das medidas adotadas pelos Estados Unidos suscitam debates jurídicos relevantes, especialmente quanto aos critérios empregados para enquadrar determinadas organizações e justificar a aplicação de sanções internacionais. A equiparação entre organizações criminosas e grupos terroristas, por exemplo, está longe de ser consensual, seja sob a ótica do direito internacional, seja à luz da legislação brasileira. Todavia, essa divergência conceitual não compromete a legitimidade da adoção de mecanismos destinados a interromper fluxos financeiros ilícitos. O aspecto central da discussão não deve ser a classificação jurídica atribuída a essas organizações, mas a necessidade de impedir que estruturas criminosas de alcance transnacional continuem utilizando o sistema financeiro internacional para financiar suas atividades.

Sob essa perspectiva, as sanções econômicas produzem efeitos que vão muito além do bloqueio patrimonial de indivíduos ou empresas específicas. Elas dificultam a ocultação de ativos, restringem o acesso dessas organizações ao sistema financeiro global, ampliam a cooperação entre autoridades de diferentes países e elevam significativamente o custo operacional das atividades criminosas. Em um cenário em que o crime organizado movimenta bilhões de dólares por meio de estruturas empresariais aparentemente legítimas, sufocar financeiramente essas redes revela-se tão importante quanto a responsabilização penal de seus integrantes.

Mais do que uma demonstração de política externa, as sanções financeiras refletem uma tendência crescente de cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado transnacional. O verdadeiro desafio não está em discutir exclusivamente qual nomenclatura jurídica deve ser atribuída a essas organizações, mas em impedir que elas continuem explorando as diferenças entre os ordenamentos jurídicos para proteger seu patrimônio e expandir suas atividades ilícitas. Se o objetivo comum é reduzir o poder econômico dessas estruturas e proteger a integridade do sistema financeiro internacional, medidas dessa natureza não devem ser encaradas como afronta à soberania de outros Estados, mas como instrumentos legítimos de defesa da ordem econômica, da segurança internacional e do próprio Estado de Direito.

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