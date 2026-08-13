Após nove meses foragido, presidente da Conafer se entrega à PF em Brasília

Carlos Roberto Ferreira Lopes é uma das peças centrais das investigações da CPMI do INSS

Carlos Roberto Ferreira Lopes é uma das peças centrais das investigações da CPMI do INSS

Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer e alvo da CPMI do INSS, se apresentou na noite desta quarta-feira (12) à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A informação foi confirmada pela Jovem Pan com fontes ligadas à investigação.

Segundo relatos obtidos pela reportagem, a apresentação foi negociada ao longo desta quarta entre a defesa de Lopes e a Polícia Federal. Ao fim das tratativas, ele compareceu à sede da corporação acompanhado de seus advogados.

Lopes já tinha a prisão preventiva decretada e era considerado foragido desde novembro de 2025. A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Operação Sem Desconto.

O presidente da Conafer é um dos personagens centrais das investigações da CPMI do INSS, que apura descontos indevidos bilionários em benefícios de aposentados e pensionistas.

A audiência de custódia está prevista para esta quinta-feira (13), ainda sem horário definido.