Promotoria também pediu a prisão preventiva de Eric Conrado Alves de Almeida. Segundo a denúncia, ele teria matado as duas vítimas por asfixia e cometido o crime contra a criança para provocar sofrimento e punir a mãe

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) ofereceu denúncia contra o empresário português Eric Conrado Alves de Almeida, investigado pelas mortes de Anna Gabriela Faria Lima e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, em Cotia, na Grande São Paulo. O promotor de Justiça Felipe Bragantini de Lima também pediu à Justiça a decretação da prisão preventiva do acusado.

De acordo com a denúncia apresentada à 1ª Vara Criminal de Cotia, os crimes aconteceram entre a noite de 1º de novembro e a madrugada do dia 2, no apartamento onde as vítimas foram encontradas. O Ministério Público sustenta que Anna Gabriela foi morta por asfixia, em um contexto de violência doméstica e familiar. O documento aponta que o empresário mantinha um relacionamento amoroso com a mulher e já havia praticado agressões contra ela.

Em relação a Raphael, a acusação é de vicaricídio. Segundo o MP, o menino teria sido morto por sufocação, com o objetivo específico de provocar sofrimento à mãe e puni-la. A promotoria também aponta o emprego de meio cruel e a dificuldade de defesa da criança, que tinha apenas seis anos.

A denúncia descreve que Eric entrou no condomínio acompanhado de Anna Gabriela e Raphael na noite de 1º de novembro. Imagens e registros mencionados pelo Ministério Público indicariam que ele deixou o local sozinho às 2h14 do dia seguinte. Não há registro da entrada de outras pessoas no condomínio durante esse intervalo. Posteriormente, o próprio acusado, por intermédio de uma advogada, comunicou a existência dos dois corpos no imóvel.

Pedido de prisão preventiva

Ao solicitar a prisão preventiva, o promotor argumentou que existem provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. A manifestação também aponta risco à ordem pública e possibilidade de fuga.

Segundo o Ministério Público, depois das mortes, o empresário teria se ocultado e só foi localizado após diligências policiais. No momento em que foi encontrado, estava com passaportes brasileiro e português, além do documento de viagem da criança.

A promotoria considera que a nacionalidade portuguesa do investigado aumenta o risco de ele deixar o Brasil e dificultar a aplicação da lei penal. O pedido também menciona um episódio anterior, registrado em fevereiro de 2026, no mesmo condomínio. Na ocasião, conforme boletim de ocorrência citado pelo MP, Eric teria ameaçado um morador com uma arma de fogo após acusá-lo de olhar para sua esposa. A ameaça teria ocorrido na presença do síndico.

O documento também relaciona esse episódio aos relatos de que o empresário teria exibido uma arma para Anna Gabriela e ameaçado atirar em familiares dela. As armas mencionadas não foram localizadas.

Além da prisão preventiva, o Ministério Público solicitou informações ao Exército e à Polícia Federal sobre eventuais registros de armas em nome do denunciado e pediu a reavaliação de autorizações de posse ou porte.

A acusação foi formalizada com base nos artigos 121-A e 121-B do Código Penal, referentes ao feminicídio e ao vicaricídio. O MP pede que Eric seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e que seja fixada indenização mínima aos familiares das vítimas.

A denúncia ainda depende de recebimento pela Justiça. O pedido de prisão preventiva também aguarda decisão judicial.

A coluna entrou em contato com a defesa de Eric Conrado e aguarda resposta. Assim que houver manifestação, o texto será atualizado.