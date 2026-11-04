Polícia investiga ex-companheiro por mortes de mulher e criança de 6 anos em Cotia

Imagens de segurança registraram a entrada das vítimas no condomínio acompanhadas do investigado e a saída dele horas depois

A Polícia Civil investiga a participação de Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, nas mortes de Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, encontrados mortos em um apartamento em Cotia, na Grande São Paulo. O caso foi registrado na noite de terça-feira (3), e o homem era procurado até a conclusão do boletim de ocorrência, emitido na madrugada desta quarta-feira (4).

Um dos principais elementos reunidos na investigação são as imagens do sistema de monitoramento do condomínio onde as vítimas moravam. De acordo com o registro policial, as câmeras mostram Anna Gabriela, o filho e Eric entrando juntos no residencial em 1º de novembro, por volta das 21h35. Já na madrugada do dia seguinte, às 2h14, o investigado foi registrado deixando o local sozinho.

Ainda segundo o boletim, não foram identificados registros de entrada ou saída de terceiros no bloco ou no apartamento das vítimas durante o período analisado.

A descoberta dos corpos ocorreu após uma advogada procurar a Delegacia de Polícia de Cotia. Ela relatou que havia sido acionada por um escritório de advocacia de Campinas, onde presta serviços, depois que Eric entrou em contato e informou que havia dois corpos no apartamento de Anna Gabriela. Segundo o relato, ele também forneceu o endereço do imóvel.

Com a informação, policiais foram até o condomínio, localizado na Estrada Manoel Lages do Chão. Após autorização da síndica para o acesso, os agentes encontraram mãe e filho mortos no interior do apartamento.

Episódios anteriores de violência

O boletim de ocorrência também reúne depoimentos de familiares e pessoas próximas que descreveram um relacionamento conturbado entre Anna Gabriela e o investigado, marcado por términos e reconciliações.

Segundo os relatos registrados pela Polícia Civil, teriam ocorrido episódios anteriores de ameaças, perseguições, comportamento controlador e intimidações. Uma das testemunhas mencionou, ainda, a suposta exibição de uma arma de fogo pelo investigado como forma de intimidação.

Essas informações, somadas às imagens do monitoramento do condomínio, integram os elementos considerados pela autoridade policial na apuração da possível participação de Eric nas mortes.

Enquadramento provisório

No boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou a morte de Anna Gabriela como feminicídio consumado e a de Raphael como vicaricídio consumado. As classificações são provisórias e deverão ser analisadas no decorrer da investigação.

Em relação à morte da criança, a autoridade policial aponta, em tese, indícios de que o crime teria ocorrido no mesmo contexto de violência de gênero investigado no caso da mãe.

O documento também registra que Eric estava em local não identificado até aquele momento. Segundo a Polícia Civil, diligências estavam em andamento para localizá-lo.

A investigação segue para esclarecer a dinâmica, a motivação e as circunstâncias das duas mortes. A perícia no local foi requisitada, assim como exames necroscópicos e toxicológicos.