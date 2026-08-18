Nova operação apreende Lamborghini de Deolane avaliada em até R$ 4,3 milhões

Veículo estava em um galpão e teria sido negociado por 20 parcelas de R$ 150 mil; investigação apura suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

Uma nova fase da Operação Vérnix, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Civil, apreendeu uma Lamborghini Urus Performante que teria sido negociada pela influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O veículo estava em um estacionamento de um prédio comercial no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo e, segundo as investigações, foi negociado em janeiro deste ano com uma empresa do setor de pescados.

A operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Deolane está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista desde maio, quando foi alvo da operação. Segundo os investigadores, a influenciadora teria atuado como uma espécie de caixa da organização criminosa.

As apurações apontam ainda que uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau teria sido utilizada como empresa de fachada para movimentar e lavar recursos do crime organizado. A investigação sustenta que a empresa fazia parte da estrutura financeira utilizada pelo grupo.

Lamborghini seria paga em 20 parcelas

A Lamborghini Urus Performante, modelo de alto desempenho da marca italiana, é avaliada no mercado brasileiro entre R$ 3,9 milhões e R$ 4,3 milhões. A negociação previa o pagamento de 20 parcelas de R$ 150 mil.

De acordo com a investigação, a empresa de pescados que havia negociado o veículo tentou desfazer o negócio. O proprietário teria relatado dificuldades para estabelecer contato com a família de Deolane para concluir o distrato.

A Lamborghini agora passa a integrar a relação de bens de luxo apreendidos durante as investigações envolvendo a influenciadora.

Frota de luxo chega perto de R$ 20 milhões

Entre os veículos associados a Deolane e que foram alvo de apreensões estão uma Lamborghini Urus, um Porsche 911 Carrera Cabriolet, uma Land Rover Discovery D300 HSE, uma RAM 2500 Laramie e uma Toyota SW4. Tem também Mercedes Benz AMG G63, Cadillac Escalade, Land Rover Range Rover P530 AB, entre outros.

Levantamentos publicados sobre o patrimônio da influenciadora apontam uma frota milionária. Somados, os veículos apreendidos chegam a quase R$ 20 milhões, segundo os valores considerados na investigação.

A Justiça também analisa pedidos para que os bens apreendidos sejam levados a leilão. A medida, caso autorizada, poderá transformar os veículos de luxo em recursos destinados conforme as determinações judiciais relacionadas ao processo.

A coluna entrou em contato com a defesa de Deolane Bezerra e agora da resposta. Assim que houver manifestação o texto será atualizado.