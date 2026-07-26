Especialista fala sobre impacto de certificações na carreira em tecnologia

As certificações profissionais se tornaram um dos principais diferenciais no mercado de tecnologia

Nesta coluna especial, conversamos com Bruno Gueiros, especialista em tecnologias Microsoft e Microsoft Certified Trainer (MCT), para compreender como as certificações impactam a construção de carreira na área de tecnologia.

As certificações profissionais se tornaram um dos principais diferenciais no mercado de tecnologia. Em um setor que muda rapidamente, impulsionado sobretudo pela ascensão da Inteligência Artificial, comprovar conhecimento técnico deixou de ser apenas um recurso de currículo e passou a ser, para muitos profissionais, parte da própria estratégia de crescimento na carreira.

Bruno Gueiros é especialista em tecnologias Microsoft, com atuação nas áreas de Segurança da Informação, Inteligência Artificial e Microsoft 365. É Microsoft Certified Trainer (MCT), responsável pela formação e capacitação de profissionais em soluções Microsoft. Atua como especialista na área e é coautor do livro “DPO/Encarregados – Cases Reais”, publicado pela Editora Império. Possui diversas certificações Microsoft, incluindo a AB-730 – Microsoft AI Business Professional, e dedica sua carreira à disseminação de conhecimento, inovação e desenvolvimento de profissionais de tecnologia.

Dr. Davis Alves: Como foi que você decidiu investir em certificações logo no início da carreira, e o que te fez continuar até hoje — inclusive virando MCT (Microsoft Certified Trainer)?

Bruno Gueiros: Ao longo da minha carreira, percebi que apenas adquirir conhecimento não era suficiente. Em tecnologia, é importante demonstrar que esse conhecimento foi realmente consolidado. As certificações representam esse compromisso com o aprendizado contínuo e colocam o profissional à prova, validando competências em uma determinada área.

Naturalmente, uma certificação, por si só, não define quem você é. Em algum momento, será necessário demonstrar na prática aquilo que foi certificado. Por isso, sempre enxerguei as certificações como um complemento à experiência profissional, e não como um substituto dela.

Essa busca constante por evolução me levou a conquistar o título de Microsoft Certified Trainer (MCT), reconhecimento que me permite atuar na formação de profissionais e na disseminação de conhecimento em tecnologias Microsoft, especialmente nas áreas de Segurança da Informação e Inteligência Artificial, nas quais hoje atuo como especialista.

Dr. Davis Alves: Na sua experiência, certificação realmente abre portas no mercado ou é o desempenho no dia a dia que conta mais? Como você equilibra os dois?

Bruno Gueiros: Na minha experiência, certificação e desempenho caminham juntos. A certificação abre portas, aumenta a credibilidade e, em muitos processos seletivos, funciona como um diferencial importante. Além disso, muitas empresas precisam manter profissionais certificados para atender requisitos de fabricantes, parceiros e programas de especialização.

Por outro lado, a certificação não substitui a capacidade de entregar resultados. O mercado valoriza quem consegue aplicar o conhecimento no dia a dia, resolver problemas e gerar valor para o negócio.

Meu conselho é que o profissional tenha foco. Não faz sentido buscar certificações em todas as áreas da tecnologia apenas para acumular títulos. Se sua carreira está voltada para Inteligência Artificial, invista nas certificações desse segmento. Se atua com Segurança da Informação, especialize-se nessa área. Esse direcionamento permite equilibrar estudos, experiência prática e crescimento profissional.

Dr. Davis Alves: Você se certificou em IA para negócios (AB-730), num momento em que todo mundo fala do tema. Como você decide o que vale a pena estudar agora e o que pode esperar?

Bruno Gueiros: Embora a Inteligência Artificial tenha ganhado enorme visibilidade nos últimos anos, ela não é uma tecnologia recente. O que mudou foi sua popularização e a velocidade com que passou a fazer parte do cotidiano das empresas.

Esse tema, inclusive, é abordado no livro “DPO/Encarregados – Cases Reais”, publicado pela Editora Império, do qual tive a satisfação de ser coautor ao lado do Prof. Davis e de outros grandes profissionais.

Minha decisão de investir na certificação AB-730 (Microsoft AI Business Professional) veio da percepção de que a IA está transformando a forma como as organizações trabalham. Porém, antes de qualquer automação ou modelo de inteligência artificial, existe um ativo essencial: os dados.

Como especialista em Segurança da Informação, acredito que não existe IA de qualidade sem governança, proteção e tratamento adequado dos dados. Foi justamente essa conexão entre Inteligência Artificial e segurança que tornou essa certificação extremamente relevante para minha carreira.

Além disso, como MCT, é minha responsabilidade preparar outros profissionais para esse novo cenário. Acredito que a IA deixou de ser apenas uma tendência e passou a ser uma competência estratégica para qualquer profissional de tecnologia.

Dr. Davis Alves: Para quem está começando na área de tecnologia hoje, qual conselho você daria sobre certificações e construção de carreira?

Bruno Gueiros: Meu principal conselho é que o profissional construa uma carreira com propósito e foco. No início, é natural conhecer diferentes áreas da tecnologia, mas chega um momento em que a especialização faz toda a diferença.

Vivemos uma transformação impulsionada pela Inteligência Artificial, e ela criará uma demanda crescente por profissionais especializados. Para quem deseja ingressar nesse mercado, recomendo olhar com atenção para áreas como desenvolvimento de soluções de IA, engenharia de dados, qualidade de dados, governança e segurança da informação.

A IA depende de dados confiáveis, bem estruturados e protegidos. Por isso, acredito que os profissionais que dominarem essas disciplinas estarão entre os mais valorizados nos próximos anos.

Mais importante do que acompanhar o “hype” é desenvolver competências que continuarão sendo relevantes no futuro.

A entrevista com Bruno Gueiros mostra que as certificações, quando aliadas à prática e ao foco estratégico, deixam de ser apenas títulos e se tornam verdadeiros diferenciais de carreira.

Profissionais que unem conhecimento validado, especialização e capacidade de entrega são os que mais se destacam em um mercado de tecnologia cada vez mais competitivo.

Para se aprofundar no tema, Bruno Gueiros é coautor do livro “DPO/Encarregados – Cases Reais”, publicado pela Editora Império, no qual aborda, ao lado de outros especialistas, temas relacionados à proteção de dados, governança e tecnologia.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Me escreva no Instagram: @davisalvesphd.