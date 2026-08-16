Mega-Roubo de Criptoativos: Como Hackers Conseguiram Levar US$ 1,5 Bilhão

FBI atribuiu oficialmente o ataque à Coreia do Norte, reforçando que o cibercrime envolvendo criptoativos deixou de ser apenas uma atividade de grupos independentes

O mercado de criptomoedas voltou a ser sacudido por um dos maiores ataques já registrados em sua história. Em fevereiro de 2025, aproximadamente US$ 1,5 bilhão em criptoativos foram roubados da exchange Bybit, em uma operação que chamou atenção não apenas pelo valor envolvido, mas também pela sofisticação técnica. O FBI atribuiu oficialmente o ataque à Coreia do Norte, reforçando que o cibercrime envolvendo criptoativos deixou de ser apenas uma atividade de grupos independentes e passou também a fazer parte de operações de interesse geopolítico.

O caso é importante porque mostra que, mesmo em um ambiente baseado em criptografia e blockchain, a segurança não depende apenas da tecnologia central. A Bybit utilizava mecanismos avançados de custódia, incluindo carteiras frias e sistemas com múltiplas assinaturas. Ainda assim, os criminosos conseguiram comprometer parte do processo utilizado para autorizar uma transferência legítima.

Na prática, o ataque não precisou “quebrar” a blockchain. Os criminosos exploraram o ponto em que a tecnologia se encontra com o usuário e com os sistemas de apoio. A interface utilizada no processo de assinatura foi comprometida e apresentou uma operação aparentemente normal aos responsáveis pela autorização. Enquanto os usuários acreditavam estar aprovando uma transferência legítima, a transação real direcionava os ativos para endereços controlados pelos atacantes.

Esse detalhe é essencial porque desmonta uma ideia comum no universo das criptomoedas: a de que uma blockchain segura torna automaticamente todo o ecossistema seguro. Não é assim. Uma blockchain pode funcionar exatamente como deveria e ainda registrar uma transação criminosa caso as credenciais, chaves ou mecanismos de autorização tenham sido comprometidos.

Depois do roubo, começou uma segunda etapa igualmente sofisticada: a tentativa de movimentar e lavar os criptoativos. Os criminosos distribuíram os valores por milhares de endereços, converteram parte dos ativos em outras criptomoedas e utilizaram diferentes serviços e blockchains para dificultar o rastreamento. Entretanto, uma das características do universo cripto é justamente a transparência das transações públicas, o que permite que empresas especializadas e autoridades acompanhem parte desse fluxo.

O tamanho do problema fica ainda mais evidente quando olhamos para os números. Dados da Chainalysis indicam que mais de US$ 3,4 bilhões em criptomoedas foram roubados ao longo de 2025. O ataque à Bybit, sozinho, respondeu por aproximadamente US$ 1,5 bilhão desse total, tornando-se o maior roubo individual já registrado no setor.

O episódio também reacende uma discussão importante sobre finanças descentralizadas, as chamadas DeFi. Embora o ataque à Bybit não tenha sido simplesmente uma falha de protocolo DeFi, ele evidencia um problema comum a todo esse ecossistema: a segurança depende de toda a cadeia tecnológica. Carteiras, contratos inteligentes, interfaces, fornecedores, chaves privadas e sistemas de custódia precisam funcionar de forma segura ao mesmo tempo.

É justamente nesse ponto que a discussão sobre regulamentação de custódia ganha força. Exchanges e empresas que armazenam bilhões de dólares em ativos de clientes precisam adotar padrões mínimos de governança, auditoria e segurança. Não basta oferecer uma plataforma tecnológica sofisticada; é necessário garantir segregação de ativos, controle rigoroso de acessos, proteção de chaves criptográficas, monitoramento contínuo e mecanismos de resposta a incidentes.

Outro ponto importante é a própria autorização de grandes transações. Operações de centenas de milhões ou bilhões de dólares não deveriam depender apenas de assinaturas digitais. Sistemas de segurança podem analisar destino, valor, histórico da carteira e comportamento da operação antes de permitir a transferência. Em determinados casos, mecanismos de espera, confirmação adicional e validação independente poderiam reduzir significativamente o impacto de uma credencial comprometida.

Para o investidor comum, o caso deixa uma mensagem clara: criptomoedas não possuem apenas risco de mercado. Existe também risco tecnológico, de custódia, fraude e segurança cibernética. Antes de escolher uma exchange ou serviço de armazenamento, é importante entender quem controla as chaves, quais mecanismos de segurança são adotados e o que acontece caso a plataforma sofra um ataque.

O mega-roubo de US$ 1,5 bilhão mostra que a evolução dos criptoativos precisa ser acompanhada por uma evolução igualmente rápida dos mecanismos de proteção. A blockchain pode ser extremamente segura, mas continua dependendo de pessoas, interfaces, processos e fornecedores.

No fim das contas, talvez essa seja a principal lição do caso: o criminoso nem sempre precisa quebrar a tecnologia. Em muitos ataques, basta comprometer o processo que autoriza a movimentação do dinheiro.

À medida que o mercado de ativos digitais cresce e movimenta valores cada vez maiores, segurança e governança deixam de ser temas secundários. Tornam-se elementos centrais para a confiança no próprio sistema financeiro digital.

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