O futuro da economia digital passa pela colaboração entre tecnologia e segurança

Avanço acelerado da Inteligência Artificial, da computação em nuvem, da economia digital e da hiperconectividade ampliou também a superfície de ataques cibernéticos em todo o mundo

A transformação digital deixou de ser apenas uma estratégia de crescimento para se tornar um dos principais pilares da competitividade empresarial. Ao mesmo tempo, o avanço acelerado da Inteligência Artificial, da computação em nuvem, da economia digital e da hiperconectividade ampliou também a superfície de ataques cibernéticos em todo o mundo.

Foi justamente esse cenário que motivou o tema central do Congresso Nacional de Privacidade e Proteção de Dados (CNPPD 2026): “CiberGuerras”, reunindo especialistas para discutir como governos, empresas e a sociedade precisam se preparar para uma realidade onde ataques digitais, desinformação, espionagem cibernética e inteligência artificial passaram a fazer parte do cotidiano.

Dentro desse contexto, a presença da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid) reforçou um importante aspecto: proteger o ambiente digital exige muito mais do que tecnologia. Exige um ecossistema preparado, empresas maduras digitalmente e profissionais constantemente atualizados.

Representando o Presidente nacional da AnaMid, Rodrigo Neves, participou do congresso Winnie dos Anjos, Vice-Presidente da AnaMid São Paulo. Rodrigo é um dos principais nomes da transformação digital no Brasil, CEO e fundador da VitaminaWeb, autor do livro O Caminho para a Maturidade Digital. À frente da AnaMid, lidera iniciativas voltadas ao fortalecimento do mercado e da indústria digital, promovendo inovação, maturidade tecnológica e integração entre empresas, profissionais e instituições.

Durante o CNPPD 2026, Winnie dos Anjos apresentou a atuação da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital e destacou a importância da entidade na promoção da transformação digital e no fortalecimento do ecossistema de inovação. Com formação em Publicidade e Propaganda, certificações em Redes de Computadores pela Cisco e Marketing Digital pelo Google Partners, Winnie reúne experiência nas áreas de tecnologia, design, comunicação e marketing. Fundadora da WAP Comunicação Integrada, construiu uma trajetória marcada pela participação em grandes projetos e eventos nacionais, contribuindo para aproximar inovação, comunicação e desenvolvimento do mercado digital.

Segurança começa na transformação digital

Grande parte dos incidentes cibernéticos não acontece apenas pela existência de hackers altamente sofisticados, mas também por processos mal estruturados, baixa maturidade digital, ausência de governança e desconhecimento das novas tecnologias.

Nesse aspecto, iniciativas que incentivam a transformação digital responsável acabam contribuindo também para a redução de riscos.

Empresas mais maduras tecnologicamente costumam investir em processos, gestão, capacitação, proteção de dados, segurança da informação e inovação contínua, criando organizações mais resilientes diante das ameaças digitais.

O mercado digital também faz parte da defesa cibernética

Hoje, campanhas de desinformação, perfis falsos, golpes utilizando Inteligência Artificial, deepfakes, ataques à reputação de marcas e fraudes digitais são exemplos de conflitos que atingem diretamente o mercado digital.

Isso faz com que profissionais de marketing, publicidade, comunicação, tecnologia, dados e inovação deixem de atuar apenas na geração de negócios para assumirem também um papel estratégico na construção da confiança digital.

Nesse cenário, entidades como a AnaMid contribuem para fortalecer esse ecossistema ao promover debates, incentivar boas práticas, estimular a inovação responsável e aproximar empresas de temas cada vez mais relevantes para a economia digital.

A colaboração entre entidades fortalece o país

Um dos principais aprendizados do CNPPD 2026 foi que nenhum setor conseguirá enfrentar sozinho os desafios impostos pelas CiberGuerras. Governos, universidades, empresas privadas, associações profissionais e entidades representativas precisam atuar de forma integrada para desenvolver conhecimento, compartilhar experiências e elevar o nível de maturidade digital do país.

Michel Souza, líder de Marketing da APDADOS e membro da AnaMid, destacou a importância da aproximação entre as duas entidades no contexto do congresso:

“Os conflitos cibernéticos acontecem justamente no ambiente em que empresas, profissionais e cidadãos estão conectados todos os dias. Por isso, aproximar duas associações que são referência em seus segmentos demonstra que inovação, marketing digital, proteção de dados e cibersegurança precisam caminhar juntos. Trazer a AnaMid para o contexto do CNPPD 2026 e para um evento da APDADOS foi uma decisão muito assertiva, pois fortalece a mensagem de que os desafios da economia digital exigem colaboração entre diferentes áreas do conhecimento e um ecossistema cada vez mais integrado.”

Muito além dos negócios

O ambiente digital atual exige uma visão cada vez mais ampla.

Não basta criar soluções inovadoras; é preciso que elas sejam seguras, éticas, resilientes e preparadas para enfrentar um cenário em que ataques cibernéticos, manipulação de informações e conflitos digitais já fazem parte da realidade global.

Nesse contexto, a atuação de entidades como a AnaMid ganha ainda mais relevância ao incentivar o desenvolvimento sustentável da economia digital brasileira, contribuindo para que inovação, competitividade e segurança caminhem lado a lado.

O futuro digital do país dependerá justamente dessa capacidade de unir tecnologia, governança, colaboração institucional e formação contínua de profissionais capazes de enfrentar os desafios de uma nova era marcada pelas CiberGuerras.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Me escreva no Instagram: @davisalvesphd.