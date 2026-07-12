O Modelo Australiano: Proibição de Redes Sociais para Menores de 16

A decisão da Austrália de restringir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais reacendeu um debate mundial: proteger crianças e adolescentes no ambiente digital exige proibição, fiscalização ou educação? No Brasil, a discussão ganhou força nesta semana, inspirada no chamado modelo australiano.

Pela regra australiana, plataformas digitais devem adotar medidas para impedir que menores de 16 anos mantenham contas em redes sociais. Segundo o órgão regulador eSafety, a responsabilidade recai sobre as plataformas, não sobre crianças ou seus pais.

A proposta nasce de uma preocupação legítima. Redes sociais expõem jovens a comparação excessiva, vício em tela, cyberbullying, desafios perigosos, coleta massiva de dados e conteúdos inadequados. O problema é real. A dúvida está na solução.

O bloqueio técnico parece simples, mas levanta perguntas difíceis. Como verificar a idade sem aumentar a coleta de dados pessoais? Quem armazenaria documentos ou biometria? Como evitar que adolescentes burlem o sistema? E como impedir que eles migrem para ambientes ainda menos regulados?

Por outro lado, defender apenas a educação digital também pode ser insuficiente. Crianças e adolescentes ainda estão em fase de desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Esperar que consigam resistir sozinhos a algoritmos feitos para prender atenção é ignorar a assimetria entre usuário e plataforma.

O caminho mais equilibrado talvez não esteja em escolher entre proibir ou educar, mas em combinar as duas coisas. A proteção digital precisa envolver idade mínima, responsabilização das plataformas, controle parental, transparência algorítmica, escola, família e campanhas públicas permanentes.

No Brasil, copiar modelos estrangeiros sem considerar nossa realidade pode gerar efeitos limitados. Temos desigualdade de acesso, baixa educação digital, famílias com pouca orientação tecnológica e escolas ainda despreparadas para lidar com segurança online de forma estruturada.

A discussão também passa pela LGPD. Crianças e adolescentes têm proteção especial no tratamento de dados pessoais. Isso significa que plataformas não podem tratar esse público apenas como consumidores em formação, mas como pessoas em desenvolvimento, que exigem cuidado reforçado.

O modelo australiano tem mérito ao deslocar a responsabilidade para as grandes plataformas. Não é razoável transferir todo o peso da proteção digital para pais, professores e usuários, enquanto empresas lucram com permanência, engajamento e coleta de dados.

Mas a simples proibição não resolve tudo. A internet não desaparece porque uma lei determina uma idade mínima. O adolescente desconectado de uma rede pode encontrar outra, usar dados falsos ou acessar plataformas alternativas. Por isso, o bloqueio técnico precisa vir acompanhado de formação crítica.

Educação digital não é ensinar apenas a usar tecnologia. É ensinar a reconhecer manipulação, proteger dados pessoais, lidar com exposição, identificar golpes, compreender algoritmos e desenvolver autocontrole diante de ambientes projetados para gerar dependência.

O Brasil deve aproveitar esse debate para ir além da pergunta “proibir ou liberar?”. A pergunta correta é: que tipo de infância e adolescência queremos proteger na sociedade digital?

A resposta exige coragem regulatória, responsabilidade das plataformas e educação contínua. Nem abandono digital, nem controle cego. O desafio é construir um ambiente em que crianças e adolescentes possam crescer com segurança, autonomia progressiva e consciência sobre os riscos da vida conectada.

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