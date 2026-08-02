Ransomware em 2026: por que os ataques continuam crescendo mesmo com investimentos recordes em segurança?

Lógica parecia simples: quanto mais uma organização investisse em antivírus, firewalls, monitoramento e ferramentas de proteção, menor seria a possibilidade de sofrer um ataque

Durante anos, o ransomware foi tratado como um problema essencialmente tecnológico. A lógica parecia simples: quanto mais uma organização investisse em antivírus, firewalls, monitoramento e ferramentas de proteção, menor seria a possibilidade de sofrer um ataque.

A realidade de 2026 mostra que essa equação não é tão simples.

Os números do primeiro semestre deste ano chamam atenção. Um levantamento da NordStellar registrou 5.275 incidentes de ransomware entre janeiro e junho, crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2025. Outro levantamento, da Comparitech, identificou 4.217 ataques no período, número 11% superior ao segundo semestre de 2025. As metodologias de contagem são diferentes, mas o diagnóstico converge: o ransomware continua crescendo e estabelecendo um novo patamar de ameaça.

E aqui surge uma pergunta inevitável: se as organizações estão investindo cada vez mais em segurança cibernética, por que os ataques continuam acontecendo?

A primeira resposta está na profissionalização do crime.

O ransomware deixou de ser apenas um malware desenvolvido por indivíduos isolados. Hoje existe uma verdadeira economia criminosa, com grupos especializados, modelos de Ransomware-as-a-Service, corretores de acesso inicial e estruturas dedicadas à negociação e à extorsão. O criminoso não precisa necessariamente dominar todas as etapas de um ataque. Ele pode comprar ou terceirizar determinadas capacidades.

O resultado é uma indústria mais eficiente.

Outro fator é que o objetivo também mudou. O ransomware moderno não depende exclusivamente da criptografia dos arquivos. Em muitos casos, os criminosos primeiro roubam informações e depois utilizam a ameaça de divulgação dos dados para pressionar a vítima. O sequestro deixou de ser apenas tecnológico e passou a ser também psicológico, financeiro e reputacional.

Além disso, os criminosos não precisam necessariamente encontrar uma tecnologia revolucionária para invadir uma empresa. Credenciais roubadas, vulnerabilidades não corrigidas, configurações inadequadas e ferramentas de acesso remoto continuam abrindo portas.

É justamente aí que está uma das maiores contradições da cibersegurança: uma organização pode possuir dezenas de soluções de proteção e, ainda assim, permanecer vulnerável.

Segurança não é uma coleção de ferramentas. É um processo.

Não adianta investir milhões em tecnologia se uma credencial privilegiada estiver exposta, se uma vulnerabilidade crítica permanecer sem correção ou se funcionários não souberem reconhecer uma tentativa de engenharia social.

O cenário também está sendo acelerado pela inteligência artificial. A tecnologia pode reduzir o tempo necessário para pesquisar alvos, produzir mensagens convincentes e automatizar determinadas etapas de operações criminosas. Ao mesmo tempo, a IA também está sendo incorporada à defesa, criando uma corrida na qual atacantes e defensores precisam operar cada vez mais próximos da velocidade das máquinas.

Há ainda uma mudança importante no perfil das organizações atingidas. O ransomware não escolhe apenas empresas gigantes. Pequenas e médias organizações podem ser extremamente atrativas porque frequentemente possuem dados valiosos, dependem de sistemas digitais para continuar operando e possuem estruturas de segurança menores.

Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja “quanto uma empresa investe em cibersegurança?”.

A pergunta deveria ser: “esse investimento está reduzindo efetivamente o risco?”

Em segurança cibernética, gastar mais não significa necessariamente estar mais protegido.

O desafio de 2026 é transformar investimento em resiliência: identificar as portas de entrada, reduzir a superfície de ataque, proteger identidades, corrigir vulnerabilidades rapidamente, segmentar ambientes, manter backups realmente recuperáveis e, principalmente, preparar a organização para continuar funcionando mesmo quando uma barreira falhar.

Porque ela vai falhar.

Nenhuma empresa está completamente imune. Nenhum sistema é absolutamente seguro. E nenhuma tecnologia consegue substituir uma estratégia consistente.

O ransomware continua crescendo não necessariamente porque a segurança fracassou, mas porque o adversário também evoluiu.

A verdadeira vantagem competitiva, daqui para frente, não será de quem simplesmente tiver mais ferramentas de segurança. Será de quem conseguir detectar mais rápido, responder melhor e recuperar-se antes que o ataque se transforme em uma crise.

No mundo digital, segurança absoluta é uma ilusão. Resiliência, não.

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