Bastidores da paz: a assinatura virtual que Trump e Vance costuraram com o Irã

Fontes da Casa Branca garantem que o texto central do acordo é cristalino: o Irã nunca terá arma nuclear

Por trás das câmeras, longe dos holofotes de uma cerimônia presencial que poderia virar circo diplomático ou alvo de segurança, o acordo entre Estados Unidos e Irã foi selado de forma fria, digital e estratégica.

No domingo, 14 de junho, o presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance participaram, em nome dos EUA, da assinatura eletrônica de um Memorando de Entendimento (MOU). Do lado iraniano, o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, fez o mesmo. Tudo remoto. Tudo calculado.

A escolha pelo virtual não foi mero detalhe logístico. Razões de segurança e agilidade pesaram. Ninguém queria fotos de apertos de mão que pudessem ser exploradas internamente por radicais de qualquer lado, nem dar tempo para vazamentos que complicassem o jogo.

Fontes da Casa Branca garantem que o texto central do acordo é cristalino: o Irã nunca terá arma nuclear. Ponto final. Logo após desembarcar em Evian, na França, Trump foi direto ao falar com repórteres: “O acordo já está assinado. E o estreito já está parcialmente aberto, como vocês sabem. Na sexta-feira, estará totalmente aberto.”

JD Vance, que assumiu papel de protagonista nas negociações a pedido direto de Trump, reforçou o recado: assinatura digital no domingo, zero liberação imediata de recursos. As autoridades americanas repetem, em off, que qualquer alívio econômico ou desbloqueio de fundos congelados depende de cumprimento iraniano — nada de presente antecipado.

De acordo com relatos de autoridades sêniores dos EUA, os principais pontos são:

Reabertura imediata (ou em poucos dias) do Estreito de Ormuz após desminagem, liberando o fluxo de petróleo global. Isso é o grande ganho prático e econômico do momento.

Cessar-fogo de 60 dias, com foco em acabar com confrontos diretos no Golfo e, possivelmente, influenciar o Líbano (embora Israel já tenha sinalizado resistência em relação ao Hezbollah).

Janela de 60 dias para negociações técnicas mais profundas: limites de enriquecimento, inspeções rigorosas e o pacote completo de alívio de sanções condicionado a resultados concretos.

Manutenção da postura militar americana atual durante esta fase, com redução gradual de forças só após um acordo final mais robusto.

O vice-presidente Vance ganhou protagonismo justamente porque Trump o empurrou para o centro do tabuleiro. Uma autoridade de alto escalão contou que os americanos ficaram “insatisfeitos” com o desempenho de Omã nas rodadas anteriores à guerra e mudaram o eixo de mediação. Paquistão e Catar ajudaram a costurar o entendimento final.

A versão vazada pelo lado iraniano, que pintava o acordo como muito mais generoso para Teerã, foi rapidamente desmentida por Trump e Vance. Não houve liberação imediata de bilhões em ativos congelados. O que existe é uma porta entreaberta e a bola agora está com o Irã.

O texto completo do Memorando deve sair nas próximas 24 a 48 horas. Uma cerimônia formal está prevista para 19 de junho em Genebra, possivelmente com presença de Vance ou do próprio Trump depois do G7. A assinatura virtual serviu exatamente para agilizar e proteger o processo.

Nos bastidores, a avaliação em Washington é de que se trata de uma vitória diplomática com cara de Trump: pragmatismo, pressão máxima anterior e agora um acordo que mantém a vantagem americana enquanto abre caminho para desescalada controlada. Vance, por sua vez, chamou o resultado de “grande vitória”.

O jogo continua. Mas o primeiro passo – aquele que muitos achavam impossível semanas atrás – já foi dado. Digitalmente, discretamente e com o estreito de Ormuz começando a respirar de novo.