Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia emitem alerta de segurança para viagens ao Brasil

Com as atualizações desta tarde, cinco países já reforçaram alertas e orientações de segurança para seus cidadãos no Brasil às vésperas das eleições gerais deste domingo, 4 de outubro

Os Estados Unidos suspenderam nesta sexta-feira (2) os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados no país, alegando preocupações de segurança. Cidadãos americanos que precisarem de assistência emergencial foram orientados a não comparecer às instalações diplomáticas.

O Departamento de Estado informou que trabalha em conjunto com autoridades brasileiras para tratar das questões de segurança, mas não detalhou a natureza da ameaça nem informou quando os serviços serão retomados.

A decisão ocorre a apenas dois dias do primeiro turno das eleições brasileiras. O pleito está marcado para domingo, 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro.

Depois do alerta americano, a Austrália também suspendeu o atendimento em sua Embaixada e consulados no Brasil por preocupações de segurança. O governo australiano publicou ainda uma orientação aos seus cidadãos mencionando possíveis ameaças terroristas e crimes violentos e alertando que manifestações políticas e grandes aglomerações podem ocorrer antes, durante e depois das eleições. Australianos também foram orientados a evitar áreas próximas às instalações diplomáticas dos Estados Unidos.

O Canadá atualizou nesta sexta-feira sua página oficial de orientações de viagem para o Brasil. O documento passou a reproduzir o alerta de segurança emitido pela Embaixada americana e incluiu uma seção específica sobre as eleições gerais brasileiras.

O governo canadense alerta para a possibilidade de reuniões políticas, manifestações e aumento das medidas de segurança antes, durante e depois da votação. A orientação é evitar locais onde ocorram manifestações e grandes aglomerações, seguir determinações das autoridades e acompanhar a imprensa local.

O Reino Unido também atualizou sua orientação oficial de viagem para o Brasil, acrescentando especificamente informações sobre as eleições de 4 de outubro e eventos políticos. O governo britânico afirma que protestos e manifestações podem acontecer em diferentes regiões do Brasil sem aviso prévio e que a situação pode mudar rapidamente.

A Nova Zelândia mantém uma orientação de cautela elevada para viagens ao Brasil, por meio do SafeTravel, serviço oficial do governo neozelandês. Entre as recomendações estão atenção à segurança e cautela diante de protestos e manifestações.

Os movimentos acontecem em meio à intensificação da atenção internacional sobre o Brasil na reta final da campanha eleitoral. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia fazem parte do chamado Five Eyes, aliança de compartilhamento de inteligência entre os cinco países.

Até esta sexta-feira, Estados Unidos e Austrália têm suspensão de atendimento diplomático ou consular confirmada. Canadá e Reino Unido atualizaram suas orientações aos viajantes diante do período eleitoral, enquanto a Nova Zelândia mantém seu alerta de cautela para cidadãos no Brasil.