Aos 41 anos, Rafael Fonteles tenta reeleição como governador do Piauí

Antes de ingressar na política partidária, Fonteles se destacou nacional e internacionalmente na área acadêmica

Rafael Tajra Fonteles (PT) é candidato à reeleição pelo governo do Piauí. Ele nasceu em Teresina no dia 6 de maio de 1985, filho de Nazareno Fonteles, que é ex-deputado federal e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Piauí.

Antes de ingressar na política partidária, Fonteles se destacou nacional e internacionalmente na área acadêmica. Tem bacharel em Matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e mestre em Economia Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), título que conseguiu aos 21 anos.

Ficou conhecido também por ser um dos únicos estudantes brasileiros a conquistar medalhas em olimpíadas internacionais de conhecimento nas três áreas exatas fundamentais: Matemática, Física e Química (Ásia e Europa).

O candidato também atuou como professor, consultor de investimentos e foi sócio-fundador do Instituto de Ensino Superior (ICEV), focado em negócios, direito, gestão e tecnologia.

Trajetória política

Começou sua trajetória no Executivo estadual em janeiro de 2015, quando assumiu a Secretaria de Estado da Fazenda do Piauí (Sefaz) durante a gestão de Wellington Dias e permaneceu no cargo até março de 2022.

De 2019 a 2022, presidiu o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), onde ganhou projeção nacional ao liderar debates econômicos e tributários em âmbito federal.

Aos 37 anos, disputou seu primeiro cargo eletivo concorrendo ao governo do Piauí. Foi eleito no primeiro turno com 57,17% dos votos válidos (mais de 1,1 milhão de votos), a maior votação nominal da história do estado até então.

Assumiu também a presidência do Consórcio Nordeste, articulando políticas integradas entre os governos da região.

Pesquisa Atlas/Meio Norte divulgada na última terça-feira (29), mostrou que o governador do Piauí lidera as intenções de voto no 1º turno. Segundo o levantamento, Fonteles aparece com 64,5% e Joel Rodrigues (PSD) tem 24,4%. Com esse porcentual, o governador tem a chance de se reeleger ainda no primeiro turno.