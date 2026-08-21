Caso Mar-a-Lago: investigadores de Trump agora estão sob investigação

Departamento de Justiça investiga atuação de autoridades do FBI envolvidas na busca à residência de Trump em 2022

Investigadores procuraram, nas últimas semanas, atuais e ex-integrantes do FBI envolvidos na busca realizada em agosto daquele ano na residência de Trump em Palm Beach, na Flórida.

A investigação virou. Quatro anos depois de agentes do FBI entrarem em Mar-a-Lago para procurar documentos sigilosos mantidos por Donald Trump, o Departamento de Justiça agora quer ouvir justamente autoridades ligadas à operação realizada em 2022.

Investigadores procuraram, nas últimas semanas, atuais e ex-integrantes do FBI envolvidos na busca realizada em agosto daquele ano na residência de Trump em Palm Beach, na Flórida. Por enquanto, é importante fazer uma distinção: ninguém foi acusado nesse novo caso. Os pedidos são para entrevistas voluntárias, e não intimações. Ainda assim, a mudança de direção é politicamente explosiva.

A investigação é conduzida na Flórida e supervisionada por Joe diGenova, aliado de longa data de Trump que retornou ao Departamento de Justiça em abril. O objetivo da apuração, segundo as agências, é tentar determinar se Trump foi vítima de uma conspiração criminosa contra seus direitos por parte de autoridades que participaram das investigações contra ele.

E o alcance dessa investigação parece estar aumentando. Até agora, boa parte das perguntas estava concentrada em um episódio muito anterior: a resposta do governo americano à interferência russa na eleição presidencial de 2016 e a avaliação produzida pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos sobre essa interferência. Agora, a operação de Mar-a-Lago também entrou na mira.

Para entender o peso disso, é preciso voltar a 8 de agosto de 2022. Naquele dia, agentes do FBI cumpriram um mandado de busca autorizado pela Justiça na propriedade de Trump em Palm Beach. A operação encontrou mais de cem documentos com marcações de classificação, incluindo registros altamente sensíveis relacionados à segurança nacional.

O caso acabou produzindo consequências enormes. Em 2023, Trump foi formalmente acusado de manter ilegalmente documentos classificados depois de deixar a Casa Branca e também de obstruir os esforços do governo para recuperar esse material. Dois associados dele também foram acusados.

Trump negou irregularidades e transformou a busca em Mar-a-Lago em um dos principais símbolos de sua acusação de que o sistema de Justiça americano havia sido politizado contra ele. Só que aquele processo nunca chegou a um julgamento.

Em 2024, a juíza federal Aileen Cannon, nomeada por Trump durante seu primeiro mandato, encerrou o caso. Mas existe aqui uma diferença fundamental: Cannon não decidiu que Trump era inocente das acusações envolvendo os documentos. A juíza concluiu que Jack Smith, o procurador especial responsável pelo processo, havia sido nomeado de maneira ilegal. Depois da vitória de Trump na eleição de 2024, o Departamento de Justiça desistiu de recorrer dessa decisão.

Agora chegamos a uma situação que seria difícil imaginar quatro anos atrás: os investigadores estão sendo investigados.

Trump sustenta há anos que existe uma linha ligando diferentes investigações contra ele — desde a Rússia e a eleição de 2016 até Mar-a-Lago e os processos relacionados à tentativa de reverter o resultado da eleição de 2020. A nova investigação tenta descobrir se existe base criminal para essa tese.

Mas ainda há perguntas enormes sem resposta. Não está claro quais crimes os promotores eventualmente poderiam considerar, nem mesmo se haverá acusações. Também não está claro exatamente por que os investigadores querem interrogar antigos funcionários do FBI sobre a busca em Mar-a-Lago.

Existe, porém, outro elemento importante. Antes da operação de 2022, houve divergências dentro do próprio governo sobre como recuperar os documentos. Republicanos no Congresso usaram essas divergências posteriormente para questionar a necessidade da operação em Mar-a-Lago.

Há uma ressalva importante: a disputa interna não era propriamente sobre a existência ou não de evidências suficientes para realizar uma busca. A discussão envolvia também a possibilidade de existir uma maneira menos dramática e menos invasiva de recuperar os documentos. Agora, quatro anos depois, essas decisões podem voltar a ser examinadas.

Existe ainda uma questão jurídica. Investigar acontecimentos ocorridos na Flórida pode fornecer ao Departamento de Justiça uma conexão jurídica para tentar estabelecer naquele estado uma eventual acusação criminal. Isso não significa, porém, que uma acusação virá. Até agora, não veio.

Joe diGenova recusou-se a comentar o assunto à Associated Press, e o Departamento de Justiça e o FBI também não apresentaram publicamente uma explicação detalhada sobre essa nova frente da investigação.

Portanto, é preciso separar duas coisas. O que já sabemos é que autoridades ligadas à busca de Mar-a-Lago estão sendo procuradas para entrevistas voluntárias dentro de uma investigação do Departamento de Justiça. O que ainda não sabemos é se os investigadores encontraram evidências de uma conspiração, quem eventualmente poderia ser responsabilizado e que crime teria sido cometido.

Mas politicamente a inversão é evidente. Em 2022, agentes federais entraram na casa de Donald Trump procurando evidências. Em 2026, com Trump novamente na Casa Branca, o Departamento de Justiça está examinando a atuação de pessoas envolvidas naquela investigação.

É a mesma estrutura federal de Justiça. Só que, desta vez, o foco da investigação está do outro lado.