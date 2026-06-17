Como o interior do Tennessee virou laboratório da nova direita americana

Movimento conservador aposta na criação de comunidades baseadas em valores cristãos e identidade local para promover mudanças culturais e políticas de baixo para cima nos Estados Unidos.

No interior montanhoso do Tennessee, longe dos arranha-céus de Nova York e dos corredores de poder de Washington, um movimento político e cultural tenta construir algo que seus defensores descrevem como uma alternativa ao modelo atual dos Estados Unidos.

A proposta vai muito além de disputar eleições. A ideia é criar comunidades inteiras baseadas em valores conservadores, cristãos e de forte identidade local.

Em vez de concentrar esforços apenas em campanhas eleitorais, grupos ligados à chamada “Nova Direita” americana estão investindo em cidades pequenas, comprando propriedades, atraindo famílias com pensamento semelhante e criando redes próprias de escolas, igrejas, empresas e organizações comunitárias.

O Tennessee se tornou um dos principais destinos desse projeto.

A estratégia é simples: ocupar regiões rurais que enfrentam declínio populacional, preços baixos de imóveis e pouca resistência política. Em muitos desses lugares, centenas de novos moradores podem alterar rapidamente o perfil econômico, cultural e até eleitoral da comunidade.

Para os organizadores, trata-se de reconstruir a América a partir das bases.

Para os críticos, é uma tentativa de criar enclaves ideológicos e expandir a influência do nacionalismo cristão pelo país.

Durante décadas, a direita religiosa concentrou esforços em influenciar Washington, eleger governadores e conquistar maiorias legislativas.

Agora, parte desse movimento acredita que a transformação cultural deve começar localmente.

O objetivo não seria apenas vencer eleições, mas criar comunidades onde valores conservadores estejam presentes em praticamente todas as esferas da vida social: educação, negócios, religião, lazer e política local.

Diversos grupos vêm defendendo uma espécie de “retorno às pequenas comunidades”, argumentando que as grandes cidades americanas ficaram excessivamente caras, polarizadas e distantes dos princípios tradicionais.

Por que o Tennessee?

O estado reúne uma combinação considerada ideal para esses projetos.

O Tennessee tem impostos relativamente baixos, forte presença de igrejas evangélicas, legislação amigável para negócios e uma população majoritariamente conservadora.

Além disso, várias cidades rurais perderam habitantes nas últimas décadas, abrindo espaço para novos empreendimentos e para a chegada de moradores de outras regiões do país.

Em algumas localidades, uma pequena onda migratória já seria suficiente para influenciar eleições municipais, conselhos escolares e decisões de planejamento urbano.

É exatamente esse tipo de ambiente que atrai os grupos ligados à Nova Direita.

O projeto de comunidade

Os idealizadores falam frequentemente em criar uma sociedade mais autônoma.

Entre as propostas defendidas por alguns desses grupos estão:

• escolas com currículo fortemente influenciado por valores cristãos;

• incentivo ao ensino domiciliar;

• fortalecimento da agricultura local;

• menor dependência do governo federal;

• incentivo a negócios administrados por membros da própria comunidade;

• preservação do que chamam de cultura americana tradicional.

Alguns defensores também argumentam que os Estados Unidos foram originalmente concebidos como uma nação de inspiração cristã e que essa identidade teria sido enfraquecida ao longo das últimas décadas.

O papel da Nova Direita

A chamada “New Right” é uma coalizão diversa.

Ela reúne conservadores religiosos, influenciadores digitais, empreendedores, ativistas anti-establishment, defensores do localismo e grupos que criticam fortemente instituições tradicionais, como universidades, grandes empresas de tecnologia e parte da imprensa.

Embora nem todos concordem entre si, existe um ponto comum: a percepção de que as instituições nacionais estão cada vez mais distantes dos valores defendidos por seus apoiadores.

Por isso, muitos passaram a defender a construção de estruturas paralelas em vez da simples disputa dentro do sistema existente.

A crítica dos opositores

Os críticos enxergam riscos nessa estratégia.

Pesquisadores e ativistas alertam que algumas dessas iniciativas estão associadas ao crescimento do nacionalismo cristão, movimento que defende um papel mais central da religião na vida pública americana.

Eles afirmam que comunidades politicamente homogêneas podem reduzir a diversidade de opiniões e aumentar a polarização nacional.

Também existe preocupação de que pequenas cidades sejam transformadas por grupos externos com agendas políticas específicas, alterando a dinâmica local sem amplo debate com os moradores originais.

Um experimento observado de perto

O que acontece hoje no Tennessee pode ser apenas o começo.

Movimentos semelhantes vêm sendo discutidos em outras regiões rurais dos Estados Unidos, especialmente em estados do Sul e do Oeste americano.

A aposta desses grupos é que a mudança cultural não virá primeiro de Washington, mas de centenas de pequenas comunidades espalhadas pelo país.

Em vez de conquistar o poder de cima para baixo, a estratégia é fazer o caminho inverso: começar pelas cidades pequenas, construir novas instituições locais e, a partir daí, influenciar o futuro político dos Estados Unidos.

Para seus apoiadores, trata-se de reconstruir a nação.

Para seus críticos, é uma tentativa de redefinir quem pertence a ela.

É justamente nessa disputa que o interior do Tennessee se transformou em um dos experimentos políticos mais observados da América contemporânea.