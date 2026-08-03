Conselho da Paz se reúne com Netanyahu e reforça plano para desarmamento do Hamas

Um dos principais pontos da nota é o esclarecimento sobre a retirada das tropas israelenses

O dia a dia em Gaza durante o cessar-fogo entre Israel e o Hamas

O Conselho da Paz confirmou nesta segunda-feira (3), por meio de uma publicação na rede social X, a realização de uma reunião entre Nickolay Mladenov, Alto Representante do conselho para Gaza, sua equipe e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acompanhado de integrantes do governo israelense.

Mladenov atua como representante do Conselho da Paz nas negociações relacionadas ao futuro da Faixa de Gaza e à implementação do plano internacional para a região. Segundo o comunicado, o encontro foi “construtivo e detalhado”, e as duas partes afirmaram compartilhar um entendimento comum sobre os objetivos finais para Gaza.

De acordo com a nota, o plano tem como objetivo desmantelar completamente o arsenal do Hamas, permitir a transição do atual controle exercido pelo grupo para uma governança civil e criar um futuro mais seguro tanto para israelenses quanto para palestinos que vivem na Faixa de Gaza.

O comunicado afirma que esse objetivo “é claro e não está em questão”, mas reconhece que sua implementação ocorrerá em etapas. Segundo o Board of Peace, a próxima fase das negociações definirá como esse processo será conduzido.

Um dos principais pontos da nota é o esclarecimento sobre a retirada das tropas israelenses.

O Conselho da Paz afirma que, ao contrário de informações divulgadas anteriormente, a retirada total das Forças de Defesa de Israel (IDF) para além da chamada Linha Amarela só acontecerá após a conclusão do desarmamento, conforme compromisso assumido pelo Hamas perante os mediadores.

Segundo o comunicado, esse desarmamento inclui a entrega de armas leves, armas pesadas e a eliminação da rede de túneis utilizada pelo grupo.

A implementação será supervisionada por uma Força Internacional de Estabilização e por um Comitê de Verificação da Implementação, do qual participam os Estados Unidos e o próprio Board of Peace.

O comunicado também destaca que o avanço do plano dependerá do cumprimento integral das obrigações assumidas por todas as partes envolvidas, indicando que a continuidade da implementação estará condicionada ao respeito aos compromissos estabelecidos dentro da estrutura do acordo.

A publicação reforça a posição defendida pelo Conselho da Paz nas negociações: a retirada completa das tropas israelenses da Faixa de Gaza está condicionada ao desarmamento total do Hamas, antes da transição para uma administração civil no território.

Segundo a entidade, esse processo é considerado essencial para estabelecer uma nova estrutura de governança e ampliar as condições de segurança para israelenses e palestinos.