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Eliseu Caetano

Crise no STF ganha ampla repercussão internacional

De grandes agências internacionais a jornais, emissoras e portais dos Estados Unidos, América Latina e Europa, o episódio passou a ser apresentado como uma escalada de uma crise institucional
Eliseu Caetano

Eliseu Caetano

Plenário do STF
Plenário do STF Gustavo Moreno / STF

A crise no Supremo Tribunal Federal ganhou ampla repercussão internacional nesta terça-feira, 8 de setembro, depois que o ministro André Mendonça determinou o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada.

De grandes agências internacionais a jornais, emissoras e portais dos Estados Unidos, América Latina e Europa, o episódio passou a ser apresentado como uma escalada de uma crise institucional que agora envolve diretamente o STF, a Polícia Federal, o governo Lula e a eleição presidencial de outubro.

AMÉRICA DO NORTE

Nos Estados Unidos, a Associated Press publicou uma reportagem ampla afirmando que a decisão de Mendonça “aprofunda uma crise no topo da Corte” e leva diretamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dentro da turbulência institucional.

A AP explica que Mendonça acusa a direção da Polícia Federal de ter produzido seis relatórios ilegais sobre suas atividades e relaciona o afastamento ao confronto já aberto entre o ministro e Alexandre de Moraes.

A agência também destaca o peso eleitoral da crise, lembrando que o episódio acontece a menos de um mês da eleição presidencial.

A reportagem da Associated Press ganhou imediatamente espaço em alguns dos principais veículos americanos.

A ABC News publicou a notícia nesta terça-feira com uma manchete que afirma que o Supremo brasileiro afastou o chefe da Polícia Federal, “aprofundando a crise no topo da Corte”.

O Washington Post também publicou a reportagem da AP e adotou exatamente esse enquadramento: o afastamento da cúpula policial como um novo estágio da crise no Supremo.

A notícia também apareceu no SFGate, um dos grandes portais da Califórnia, novamente por meio da Associated Press.

Já a Reuters produziu sua própria reportagem sobre o episódio.

A agência fala em uma “crise em escalada” no Supremo brasileiro e define a decisão de Mendonça como um “novo capítulo dramático” de um “conflito sem precedentes” dentro da principal corte do país.

A reportagem da Reuters foi publicada nos Estados Unidos por veículos como o Miami Herald e o U.S. News & World Report.

O Miami Herald colocou a matéria em sua seção de notícias mundiais nesta terça-feira com a manchete: “Brazil court crisis deepens as justice orders federal police chief suspended”.

O U.S. News & World Report também publicou a cobertura da Reuters no mesmo dia.

A história ainda circulou por outros veículos americanos e plataformas de notícias por meio das duas maiores agências, AP e Reuters.

Até o momento desta apuração, porém, não foi localizada uma reportagem publicada nesta terça-feira especificamente sobre este novo capítulo da crise no New York Times.

Também não foi possível confirmar uma matéria nova hoje de CNN, NBC News ou CBS News sobre o afastamento de Andrei Rodrigues.

Isso é relevante porque mostra duas coisas ao mesmo tempo: a história já tem circulação significativa nos Estados Unidos, mas ainda não entrou de maneira uniforme em todas as grandes redações americanas.

AMÉRICA LATINA

Na América Latina, a repercussão é especialmente forte na Argentina e no México.

O jornal argentino La Nación publicou nesta terça-feira uma reportagem própria com uma das manchetes mais contundentes da cobertura internacional:

“En plena guerra dentro de la Corte Suprema de Brasil, un juez aparta al jefe de la Policía Federal de Lula.”

Em português: “Em plena guerra dentro da Suprema Corte do Brasil, um juiz afasta o chefe da Polícia Federal de Lula.”

O jornal classifica a decisão de Mendonça como “inédita” e afirma que ela representa uma nova escalada da crise institucional provocada pela “guerra aberta” dentro do Supremo.

La Nación destaca ainda que Andrei Rodrigues é considerado um homem de confiança do presidente Lula e que o afastamento acrescenta uma dimensão política direta à crise.

Além da reportagem própria, o jornal argentino também publicou a versão da Associated Press sobre o caso.

Outro dos maiores veículos argentinos, o Infobae, deu amplo espaço à história.

Uma das reportagens afirma que o Supremo afastou o chefe da Polícia Federal “em plena crise pelo caso Banco Master” e destaca que uma maioria de ministros respaldou inicialmente a suspensão de Rodrigues.

O Infobae também publicou informações distribuídas pela EFE e pela Europa Press, ampliando ainda mais a repercussão da crise entre leitores de língua espanhola.

No México, o El Universal publicou nesta terça-feira uma reportagem da agência EFE com uma manchete igualmente forte:

“Juiz do Brasil suspende diretor da Polícia Federal; escala crise na Corte Suprema do gigante sul-americano.”

O próprio texto da EFE classifica o momento como uma “crise sem precedentes” dentro do Supremo brasileiro.

A agência espanhola EFE, uma das maiores fornecedoras de notícias para veículos de língua espanhola no mundo, colocou o episódio entre suas notícias internacionais desta terça-feira.

A cobertura da EFE enfatiza que a decisão foi tomada em meio a uma crise inédita provocada pelas relações de integrantes da Corte com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso no caso Banco Master.

AMÉRICA CENTRAL

Na América Central, até esta rodada de apuração, a cobertura própria dos maiores jornais regionais ainda é mais limitada do que na Argentina e no México.

A história, entretanto, já circula na região por meio das grandes agências internacionais, especialmente Reuters, Associated Press e EFE.

Até o momento, não foi localizada nesta terça-feira uma reportagem própria de peso semelhante nos principais jornais pesquisados de Costa Rica e Panamá.

A diferença é importante: a notícia está disponível e sendo distribuída para a região, mas ainda não recebeu o mesmo investimento editorial que se observa em veículos argentinos, mexicanos, americanos e europeus.

EUROPA

Na Europa, a cobertura desta terça-feira é mais ampla.

Na Espanha, o El País publicou reportagem própria sobre a decisão de André Mendonça.

O jornal afirma que o afastamento de Andrei Rodrigues agrava a “guerra interna” dentro do Supremo brasileiro às portas de uma eleição presidencial que se anuncia muito disputada.

Segundo o El País, a mais alta corte brasileira está “imersa em uma guerra aberta entre dois magistrados”.

O jornal relaciona diretamente o conflito ao caso Banco Master e às suspeitas envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

Também na Espanha, a agência EFE publicou reportagem própria e classificou o episódio como parte de uma “crise sem precedentes” dentro do Supremo.

Na Alemanha, a Deutsche Welle publicou mais de uma atualização sobre o caso nesta terça-feira.

Em uma delas, destacou que a Segunda Turma do STF formou maioria para manter o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal.

Em outra reportagem, a DW noticiou que 11 integrantes da cúpula da Polícia Federal colocaram seus cargos à disposição em solidariedade a Andrei Rodrigues.

A emissora alemã destacou a reação dos diretores, que criticaram “narrativas influenciadas por interesses político-eleitorais” e “tentativas de usurpação de funções”.

Na Itália, a agência ANSA também publicou reportagem nesta terça-feira.

O título informa que a Suprema Corte brasileira suspendeu o diretor da Polícia Federal e destaca as acusações de produção de dossiês e relatórios ilegais sobre autoridades do Estado.

Ainda na Itália, a revista Internazionale publicou a reportagem da Reuters.

O texto traduzido para o italiano afirma que a crise judicial brasileira se agravou e descreve o caso como um conflito sem precedentes dentro da mais alta corte.

O QUE A IMPRENSA INTERNACIONAL ESTÁ DIZENDO

Quando se compara a cobertura publicada nesta terça-feira, há uma linguagem bastante semelhante entre veículos de diferentes países.

A Reuters fala em “crise em escalada”, “novo capítulo dramático” e “conflito sem precedentes”.

A Associated Press diz que a decisão “aprofunda a crise no topo da Corte”.

A ABC News e o Washington Post levam esse mesmo enquadramento ao público americano.

La Nación descreve uma “guerra dentro da Corte Suprema” e uma “nova escalada da crise institucional”.

O El Universal e a EFE falam em uma “crise sem precedentes”.

O El País afirma que a Corte brasileira está “imersa em uma guerra aberta entre dois magistrados”.

A Deutsche Welle acompanha não apenas o conflito no STF, mas também seus efeitos sobre a estrutura da Polícia Federal.

E a ANSA destaca a suspeita de produção de relatórios ilegais sobre autoridades brasileiras.

O denominador comum é claro: a imprensa internacional não está mais tratando o episódio apenas como um escândalo envolvendo o Banco Master ou como uma disputa pessoal entre Alexandre de Moraes e André Mendonça.

O caso passou a ser apresentado como uma crise institucional que alcança simultaneamente o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Executivo e o processo eleitoral.

E há ainda um elemento que aparece repetidamente nas reportagens estrangeiras: o calendário.

Tudo isso acontece a menos de um mês da eleição presidencial brasileira.

É justamente a combinação entre uma guerra interna no Supremo, acusações contra integrantes da principal corte do país, o afastamento do comando da Polícia Federal, a reação do governo Lula e uma eleição altamente polarizada que transformou a crise em notícia internacional.

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