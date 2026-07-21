EUA emitem alerta global para cidadãos americanos após escalada do conflito com o Irã

A decisão foi tomada após a décima noite consecutiva de ataques americanos contra alvos ligados ao Irã

Ponte severamente danificada, atingida por um ataque dos EUA, é vista na estrada que liga Roudan a Bandar Abbas, no sul do Irã

O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta global de cautela (“Worldwide Caution”) para todos os cidadãos americanos que estão no exterior, diante da escalada das tensões no Oriente Médio. O aviso não proíbe viagens, mas alerta para um aumento significativo dos riscos de segurança em diversas partes do mundo.

Segundo o Departamento de Estado, o ambiente de segurança permanece “complexo, com potencial para uma escalada imprevisível”, o que pode ampliar as ameaças contra cidadãos e interesses americanos fora dos Estados Unidos.

A decisão foi tomada após a décima noite consecutiva de ataques americanos contra alvos ligados ao Irã e em meio ao aumento das retaliações contra forças dos EUA na região, incluindo ataques que resultaram na morte de militares americanos na Jordânia e no Iraque.

O governo americano afirma que grupos apoiados pelo Irã podem promover ataques contra interesses dos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo, e lembra que instalações diplomáticas americanas já foram alvo de ações desse tipo, inclusive fora do Oriente Médio.

Além da preocupação com atentados, o Departamento de Estado alerta para possíveis impactos nas viagens internacionais, como cancelamentos de voos, fechamentos temporários de espaço aéreo e mudanças repentinas nas rotas aéreas, especialmente na região do Oriente Médio.

Recomendações aos americanos no exterior

O governo orienta os cidadãos a:

Redobrar a vigilância durante viagens internacionais;

Acompanhar as orientações das embaixadas e consulados americanos;

Inscrever-se no programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para receber alertas e atualizações em tempo real;

Evitar áreas consideradas de alto risco, como Gaza, o norte de Israel e regiões próximas à fronteira com o Egito, conforme alertas específicos já emitidos pelo Departamento de Estado;

Estar preparado para mudanças rápidas nas condições de viagem.

Por que o alerta foi emitido agora?

Esse tipo de alerta global costuma ser reservado para momentos de elevada instabilidade internacional. O objetivo é proteger turistas, residentes e empresas americanas diante da possibilidade de que o conflito ultrapasse as fronteiras do Irã, com ações de grupos aliados de Teerã ou ataques assimétricos contra interesses dos Estados Unidos em outros países.

O momento da decisão também coincide com a alta nos preços internacionais do petróleo e com o aumento das preocupações sobre possíveis ameaças às principais rotas marítimas da região.

Embora o alerta não determine a suspensão de viagens, ele sinaliza que Washington considera elevado o risco de uma expansão da crise e recomenda que cidadãos americanos no exterior mantenham atenção redobrada e acompanhem constantemente as atualizações oficiais.