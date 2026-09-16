Republicano força votação de impeachment contra secretário de Defesa dos EUA

Acusação se baseia, entre outros argumentos, em torno do conflito entre Washington e Teerã

Massie afirma que Hegseth estaria abusando do cargo ao ignorar decisões do Congresso sobre poderes de guerra, realizar operações contra líderes estrangeiros e retaliar críticos do governo.

Um deputado republicano abriu uma ofensiva contra um dos principais nomes do governo Donald Trump e quer obrigar a Câmara dos Estados Unidos a votar o impeachment do secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Thomas Massie, republicano do Kentucky, apresentou nesta terça-feira oito artigos de impeachment contra Hegseth. Segundo a revista Time, esta é uma das demonstrações públicas mais fortes até agora de um integrante do próprio Partido Republicano contra um dos principais nomes do gabinete de Trump.

A principal acusação é de que Hegseth teria mantido operações militares contra o Irã sem autorização do Congresso, violando a Lei de Poderes de Guerra, aprovada em 1973. Massie afirma que os Estados Unidos estão envolvidos nas hostilidades no Irã há mais de 90 dias sem uma autorização específica do Congresso.

“Por participar de hostilidades no Irã por mais de 90 dias sem autorização do Congresso, o secretário Hegseth está violando a lei e precisa ser responsabilizado”, declarou o deputado.

As acusações, porém, vão além da guerra no Irã. Um dos artigos afirma que Hegseth teria usado o Departamento de Defesa para retaliar e intimidar o senador democrata Mark Kelly depois que Kelly participou de um vídeo lembrando integrantes das Forças Armadas e da comunidade de inteligência de que eles não são obrigados a cumprir ordens ilegais.

Outro artigo questiona a operação militar americana na Venezuela que terminou com a captura de Nicolás Maduro e de sua mulher. Massie sustenta que a ação ocorreu sem autorização constitucional ou legal. O republicano também inclui entre as acusações operações militares no Iêmen e outros episódios relacionados ao uso da força pelos Estados Unidos.

Massie afirma que Hegseth estaria abusando do cargo ao ignorar decisões do Congresso sobre poderes de guerra, realizar operações contra líderes estrangeiros e retaliar críticos do governo.

“Se quisermos permanecer fiéis ao nosso juramento de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos, o Congresso não pode fechar os olhos para ações inconstitucionais e ilegais do secretário Hegseth”, afirmou o parlamentar.

A iniciativa chama a atenção principalmente porque parte de um integrante do próprio Partido Republicano. Massie disse que nem sequer avisou previamente a liderança republicana da Câmara sobre a decisão de apresentar os artigos de impeachment.

O procedimento escolhido pelo deputado também aumenta a pressão política. Segundo a Reuters, os artigos foram apresentados como uma resolução privilegiada, um mecanismo que força a Câmara a tratar do assunto em um prazo curto, em vez de permitir que a proposta fique parada indefinidamente.

A liderança republicana pode tentar encerrar a iniciativa por meio de uma votação para arquivar a resolução, mas o movimento de Massie pode obrigar os deputados a registrar publicamente sua posição sobre Hegseth.

A aprovação do impeachment, no entanto, enfrenta obstáculos políticos importantes. Os republicanos controlam a Câmara. E, mesmo que o impeachment fosse aprovado pelos deputados, Hegseth só poderia ser removido do cargo depois de um julgamento no Senado, onde seriam necessários dois terços dos votos para uma condenação.

O Pentágono saiu em defesa do secretário. O porta-voz Kingsley Wilson afirmou que o Departamento de Defesa está unido em torno da liderança de Hegseth e continuará trabalhando em favor dos militares americanos e dos Estados Unidos.

O procurador-geral Todd Blanche também defendeu Hegseth, dizendo que o secretário está fazendo “um trabalho fenomenal” e segue a legislação ao executar suas funções.

A pressão sobre Hegseth, porém, não vem apenas dos democratas. No início deste mês, o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, pediu que Trump substituísse o secretário no comando do Pentágono. Tillis criticou a administração interna do Departamento de Defesa e afirmou nunca ter testemunhado uma gestão tão ruim dos homens e mulheres que servem às Forças Armadas.

Outro republicano, o deputado Don Bacon, de Nebraska, disse concordar com as críticas de Tillis e afirmou que Hegseth não estaria em sua equipe. Trump, por outro lado, continua defendendo o secretário de Defesa e afirma que Hegseth está fazendo “um trabalho fantástico”.

Massie já vinha acumulando confrontos com a Casa Branca. Ele se opôs a medidas importantes defendidas por Trump, criticou ações americanas na Venezuela e participou, ao lado do democrata Ro Khanna, da pressão para que o Departamento de Justiça divulgasse arquivos relacionados ao caso Jeffrey Epstein.

Trump reagiu publicamente contra o deputado e apoiou o adversário de Massie nas primárias republicanas. Massie acabou derrotado em maio e deixará o Congresso ao fim do mandato.

A tentativa de impeachment agora cria um novo problema político para a Casa Branca e pode colocar os republicanos da Câmara diante de uma votação pública sobre um dos principais integrantes do gabinete de Donald Trump, a poucas semanas das eleições legislativas de novembro.