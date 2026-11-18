Novos dados do governo americano mostram mudanças na composição das famílias: menos lares com crianças, casamentos mais tardios e aumento da população idosa

O número de americanos que vivem sozinhos chegou a 40,5 milhões em 2026, o equivalente a 30% de todos os domicílios dos Estados Unidos. Há 50 anos, essa proporção era de 21%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (17) pelo Departamento do Censo dos Estados Unidos e revelam mudanças significativas na maneira como os americanos vivem e organizam suas famílias.

O levantamento mostra que uma residência americana tem, em média, 2,5 moradores. Quando são consideradas apenas as pessoas que pertencem à mesma família e vivem juntas, a média sobe para 3,1 integrantes. Já as famílias com filhos menores de 18 anos apresentam uma média de quatro pessoas.

A pesquisa faz uma distinção importante entre domicílio e família. Para o governo americano, um domicílio reúne todas as pessoas que ocupam uma mesma residência, independentemente de parentesco. Já a família é formada por pessoas que vivem juntas e possuem vínculos de nascimento, casamento ou adoção.

Os números mostram que o tamanho das residências varia conforme a idade, o estado civil, a escolaridade e a origem étnica dos moradores.

Entre os americanos de 35 a 44 anos responsáveis pelo domicílio, a média chega a 3,2 pessoas, a maior entre as faixas etárias analisadas. A partir dessa idade, o número de moradores tende a diminuir. Nas famílias em que a pessoa de referência tem 75 anos ou mais, a média é de 2,3 integrantes.

O estado civil também influencia a composição das residências. Nos domicílios em que a pessoa de referência vive com o cônjuge, a média supera três moradores. Entre aqueles chefiados por pessoas que nunca se casaram, fica abaixo de dois.

Outra diferença aparece na origem étnica. Os domicílios cuja pessoa de referência é hispânica possuem, em média, três moradores. Entre os não hispânicos, a média é de 2,4 pessoas.

O levantamento também identificou que famílias cuja pessoa de referência não concluiu o ensino médio são, em média, significativamente maiores do que aquelas com níveis mais elevados de escolaridade.

Menos famílias com crianças e casamentos mais tardios

Os dados divulgados pelo governo americano mostram ainda uma transformação na presença de crianças dentro das famílias.

Em 1976, 54% das famílias americanas tinham filhos menores de 18 anos vivendo em casa. Em 2026, esse percentual caiu para 38%.

A proporção de crianças que vivem com os dois pais também diminuiu. Há cinco décadas, 80% das crianças americanas moravam com ambos. Atualmente, são 71%.

Entre as crianças que vivem com apenas um dos pais, aumentou a participação daquelas que moram com o pai. Em 1976, elas representavam 7% desse grupo. Em 2026, passaram a representar 19%.

Outra mudança importante está na idade em que os americanos se casam pela primeira vez.

Idade mediana no primeiro casamento nos Estados Unidos

Em 1976, os homens se casavam pela primeira vez, em termos de idade mediana, aos 23,8 anos, enquanto as mulheres tinham 21,3 anos. Atualmente, essas idades subiram para 30,5 e 28,6 anos, respectivamente.

Isso significa que a idade mediana do primeiro casamento aumentou quase sete anos entre os homens e mais de sete anos entre as mulheres ao longo de cinco décadas.

Jovens continuam morando com os pais

O levantamento também revela que uma parcela expressiva dos jovens americanos permanece na casa dos pais durante o início da vida adulta.

Em 2026, 60% dos adultos entre 18 e 24 anos viviam na residência dos pais. Entre aqueles com idade de 25 a 34 anos, a proporção era de 18%.

Os números mostram que sair da casa dos pais continua sendo uma transição importante na vida dos americanos, mas que essa mudança não ocorre necessariamente logo após a maioridade.

O estudo, entretanto, não estabelece que o custo da moradia, o endividamento ou as dificuldades financeiras sejam as causas específicas desses percentuais.

Outro dado relevante é o envelhecimento da população responsável pelos domicílios. Em 1976, pessoas com 65 anos ou mais representavam 20% dos responsáveis pelas residências. Em 2026, essa participação chegou a quase 31%.

Mudanças no perfil da sociedade americana

A combinação dos indicadores revela uma transformação de longo prazo na estrutura dos domicílios americanos.

O aumento das residências ocupadas por apenas uma pessoa, a redução da participação de famílias com crianças, o adiamento do primeiro casamento e o envelhecimento da população apontam para uma sociedade com arranjos familiares cada vez mais variados.

Essas mudanças também são relevantes para o planejamento de políticas públicas e para setores como habitação, saúde, educação e assistência à população idosa.

Os resultados fazem parte da pesquisa anual Current Population Survey, em seu suplemento social e econômico de 2026, conduzida pelo Departamento do Censo americano. A instituição também disponibilizou uma nova ferramenta interativa que permite comparar o tamanho das famílias e dos domicílios conforme diferentes características demográficas.

O governo ressalta que os resultados são estimativas estatísticas sujeitas a erros amostrais e não amostrais. As comparações divulgadas passaram por testes de significância estatística, adotando, em regra, um nível de confiança de 90%.

Os dados oferecem um retrato de como a composição das residências americanas mudou ao longo das últimas décadas e mostram que o modelo de família formado por um casal e filhos representa uma parcela cada vez menor do conjunto de arranjos familiares do país.