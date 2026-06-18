Fed sinaliza que taxas de juros podem subir nos EUA em estreia de Warsh

Desde que foi escolhido como o novo presidente pelo presidente Trump em fevereiro, a guerra no Irã fez a inflação disparar

O novo presidente do Fed, Kevin Warsh, anunciou ontem que o Fed votou unanimemente pela manutenção das taxas de juros na faixa de 3,50% a 3,75%. Mas essa estabilidade pode não durar muito. Embora Warsh tenha sido indicado pelo presidente Trump com a expectativa de que ele reduziria as taxas de juros rapidamente, o banco central sinalizou que elas podem, na verdade, subir este ano.

Muita coisa mudou desde a nomeação de Warsh: desde que foi escolhido como o novo presidente pelo presidente Trump em fevereiro, a guerra no Irã fez a inflação disparar. Isso levou Trump a dizer a Warsh em maio para “fazer o que bem entender”… e esse “fazer o que bem entender” foi manter as taxas de juros inalteradas, por enquanto.

Agora, os aumentos nas taxas de juros parecem mais prováveis: ontem, nove dos 19 analistas previram um aumento ainda este ano, depois de nenhum deles ter feito isso em março. Isso elevou as chances de dois aumentos em 2026 de 17% na terça-feira para 37% ontem, segundo o CME Group, e fez os mercados despencarem após a coletiva de imprensa de Warsh na tarde de ontem.

Warsh quer outras mudanças. Embora as taxas de juros não mudem imediatamente, a forma como o Fed coleta e interpreta os dados econômicos e a extensão de sua comunicação com o público serão minuciosamente examinadas.

Warsh está formando cinco grupos de trabalho para analisar as operações do Fed. Esses comitês examinarão as comunicações, os dados econômicos que se baseiam em “métodos de pesquisa antiquados” e o impacto potencial da inteligência artificial no crescimento sem aumentar a inflação.

O novo presidente rompeu com as práticas anteriores e se absteve de dar sua opinião sobre uma previsão da taxa de juros em um gráfico de pontos para o restante do ano, deixando as orientações futuras de fora do relatório.

Questionado sobre a meta de inflação de 2% estabelecida pelo banco central há muito tempo, Warsh disse que ela não precisava ser revista até ser atingida.

Houve algumas boas notícias econômicas: ele concluiu sua primeira sessão de perguntas e respostas com jornalistas dizendo que as autoridades do Fed veem os mercados de trabalho como estáveis ​​- o desemprego se manteve em 4,3% por três meses consecutivos até maio – e alguns afirmam que a tendência é “melhor do que isso”.