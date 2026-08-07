Justiça bloqueia projeto de Trump para construir salão de US$ 400 mi na Casa Branca

Segundo a maioria, embora o presidente more e trabalhe no local, ele é um 'temporary tenant' — um ocupante temporário — e não o proprietário da Casa Branca

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos bloqueou nesta sexta-feira, 7 de agosto, o projeto do presidente Donald Trump para construir um novo e gigantesco salão de baile na Casa Branca. A decisão, tomada por 2 votos a 1 pelo Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito do Distrito de Columbia, representa uma importante derrota para o governo na disputa sobre os limites do poder presidencial para modificar o complexo da residência oficial. ⁠

O projeto está estimado atualmente em US$ 400 milhões e prevê um salão de aproximadamente 90 mil pés quadrados, ou 8.360 metros quadrados, no local onde ficava a Ala Leste da Casa Branca. A estrutura histórica já foi demolida, mas a Justiça havia impedido o governo de avançar com a construção acima do nível do solo. Trabalhos subterrâneos puderam continuar. ⁠

A disputa começou depois que o National Trust for Historic Preservation, organização dedicada à preservação histórica nos Estados Unidos, entrou na Justiça argumentando que uma transformação dessa dimensão não poderia ser realizada unilateralmente pelo presidente sem autorização do Congresso.

Nesta sexta-feira, a maioria do tribunal concordou. Os juízes Patricia Millett e Bradley Garcia afirmaram que a Constituição dá ao Congresso amplo controle sobre a Casa Branca e os terrenos ao redor, por serem propriedade dos Estados Unidos. No início da decisão, os magistrados fazem uma afirmação particularmente forte: “The White House is the People’s House” — “A Casa Branca é a Casa do Povo”.

Segundo a maioria, embora o presidente more e trabalhe no local, ele é um “temporary tenant” — um ocupante temporário — e não o proprietário da Casa Branca. O tribunal ressaltou que o presidente não possui autoridade constitucional própria sobre o imóvel que permita uma transformação dessa magnitude sem participação do Congresso.

A decisão afirma ainda que o Congresso não entregou ao Poder Executivo autoridade irrestrita para redesenhar e reconstruir drasticamente a Casa Branca de acordo com os desejos de um determinado presidente. Para os dois juízes da maioria, decidir se um salão de baile dessa dimensão deve ou não ser construído é uma atribuição do Congresso, e não algo que o Executivo possa fazer sozinho. ⁠

O governo Trump vinha defendendo o projeto sob o argumento de que o novo salão é necessário para receber grandes eventos oficiais e também melhorar a segurança do complexo presidencial. O Departamento de Justiça argumentou ainda que o projeto seria financiado com recursos privados e que os tribunais não deveriam interferir nesse tipo de decisão administrativa. ⁠

A maioria do tribunal rejeitou, por enquanto, essa interpretação. A decisão mantém uma liminar anteriormente concedida pelo juiz federal Richard Leon, indicado à Justiça pelo ex-presidente republicano George W. Bush. Leon já havia concluído que nenhuma lei federal chega perto de conceder ao presidente autoridade suficiente para construir unilateralmente o salão sem aprovação do Congresso. ⁠

A decisão desta sexta-feira, porém, não significa necessariamente o fim do projeto. O Circuito de D.C. suspendeu os efeitos de sua própria decisão por 14 dias, dando ao governo Trump a oportunidade de recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso significa que a próxima grande batalha jurídica sobre o salão de baile poderá acontecer justamente na Suprema Corte.