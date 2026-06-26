Flórida anuncia fechamento do polêmico centro de detenção Alcatraz dos Jacarés

O governador da Flórida, Ron DeSantis anunciou nesta quinta-feira (25) o fechamento definitivo do centro de detenção para imigrantes conhecido como “Alcatraz dos Jaccarés”, menos de um ano após sua inauguração. A instalação, localizada em uma área remota dos Everglades, no sul da Flórida, havia se tornado um dos principais símbolos da política de imigração adotada pelo governo estadual em parceria com a administração do presidente Donald Trump.

Durante uma coletiva de imprensa realizada no próprio local, DeSantis afirmou que o centro “cumpriu a missão para a qual foi criado”. Segundo ele, a unidade ajudou a ampliar a capacidade de detenção de imigrantes em situação irregular enquanto o governo federal expandia sua própria estrutura. O governador declarou que o centro contribuiu para a deportação de cerca de 21 mil pessoas, número utilizado por sua administração para justificar a eficácia da operação.

O complexo foi construído em tempo recorde, em um antigo aeroporto de treinamento nos Everglades, e começou a receber detidos em julho do ano passado. Por estar cercado por pântanos, jacarés e outros animais selvagens, ganhou rapidamente o apelido de “Alligator Alcatraz”, em referência à famosa prisão de segurança máxima de Alcatraz.

Desde sua inauguração, porém, a instalação foi alvo de intensa controvérsia. Organizações de direitos humanos, advogados de imigração e parlamentares denunciaram condições consideradas precárias para os detidos, incluindo dificuldades de acesso a atendimento médico, calor extremo, tendas superlotadas e obstáculos ao acesso à assistência jurídica. Diversas ações judiciais foram movidas questionando tanto as condições do local quanto o direito dos imigrantes à representação legal.

Além das críticas humanitárias, ambientalistas também contestaram a construção do centro em uma região ecologicamente sensível dos Everglades. Eles alegavam que a instalação poderia causar impactos ambientais significativos em um dos ecossistemas mais importantes dos Estados Unidos.

Segundo autoridades estaduais e federais, todos os imigrantes que ainda estavam na unidade foram transferidos para outros centros de detenção administrados pelo governo federal. Um dos fatores citados para a desativação foi também a chegada da temporada de furacões, que aumenta os riscos de manter uma estrutura temporária instalada em uma área alagadiça dos Everglades.

Apesar do encerramento das atividades do centro de detenção, DeSantis afirmou que a Flórida continuará colaborando com o governo federal nas ações de fiscalização e deportação de imigrantes em situação irregular. Outro centro de detenção administrado pelo estado permanecerá em funcionamento para dar continuidade às operações de imigração.

O fechamento encerra um dos projetos mais polêmicos da política migratória recente da Flórida, que se tornou alvo de debates nacionais sobre segurança de fronteiras, direitos humanos e preservação ambiental. Enquanto o governo estadual considera a iniciativa um sucesso operacional, críticos afirmam que o legado do centro será marcado pelas disputas judiciais e pelas denúncias sobre as condições de detenção.