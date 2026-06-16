Estado acusa plataforma de colocar menores em risco, enquanto batalha judicial pode redefinir os limites da responsabilidade das redes sociais

Flórida processa TikTok e leva disputa sobre segurança infantil ao centro do debate nos EUA

A disputa entre governos estaduais americanos e as gigantes da tecnologia ganhou um novo e importante capítulo nesta semana.

A Flórida entrou com uma ação judicial contra o TikTok, acusando a plataforma de enganar famílias, colocar crianças em risco e descumprir leis estaduais criadas para proteger menores de idade dos efeitos considerados nocivos das redes sociais.

O processo foi anunciado pelo procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, aliado próximo do governador Ron DeSantis e uma das principais vozes conservadoras em temas relacionados à regulação das big techs.

A ação pode se transformar em um dos casos mais importantes dos últimos anos envolvendo redes sociais nos Estados Unidos, porque coloca em discussão uma pergunta que preocupa pais, educadores e autoridades em todo o país: até que ponto plataformas digitais podem ser responsabilizadas pelo impacto que causam na saúde mental e no comportamento de crianças e adolescentes?

Segundo o estado da Flórida, o TikTok utiliza deliberadamente mecanismos projetados para prender a atenção dos usuários mais jovens.

Entre os recursos citados estão o sistema de vídeos infinitos, recomendações personalizadas feitas por inteligência artificial, notificações constantes e outras ferramentas criadas para aumentar o tempo de permanência dentro do aplicativo.

Na visão dos procuradores, esses mecanismos funcionam como verdadeiras “armadilhas digitais”, estimulando um consumo contínuo de conteúdo por parte de menores de idade.

A ação afirma ainda que a empresa teria minimizado ou omitido riscos associados ao uso excessivo da plataforma, especialmente entre adolescentes.

O estado argumenta que a rede social se apresenta como um ambiente seguro para famílias, mas, ao mesmo tempo, lucra justamente com o engajamento intenso dos usuários mais jovens.

O contexto político

O processo não acontece por acaso.

A Flórida se tornou um dos estados mais agressivos do país quando o assunto é regulação das redes sociais.

Em 2024, o governador Ron DeSantis assinou uma das legislações mais rígidas dos Estados Unidos sobre acesso de menores às plataformas digitais.

A lei estabelece restrições para usuários menores de idade e exige mecanismos mais robustos de verificação etária.

Na época, a medida foi celebrada por grupos de pais e organizações de proteção infantil, mas recebeu críticas de entidades ligadas à indústria de tecnologia, que acusaram o estado de interferir em direitos constitucionais relacionados à liberdade de expressão e ao acesso à informação.

Agora, com a nova ação contra o TikTok, a Flórida tenta mostrar que pretende fazer cumprir essa legislação.

Uma pressão que cresce em todo o país

A ofensiva da Flórida ocorre em um momento em que o TikTok enfrenta crescente pressão política em Washington e em diversos estados americanos.

Nos últimos dois anos, procuradores-gerais de dezenas de estados abriram investigações contra a plataforma.

As acusações variam desde possíveis danos à saúde mental de adolescentes até falhas na proteção de menores contra conteúdos inadequados e desafios virais perigosos.

Estudos recentes citados por autoridades americanas apontam uma correlação entre o uso excessivo de redes sociais e o aumento de casos de ansiedade, depressão, distúrbios alimentares e problemas relacionados à autoestima entre adolescentes.

Embora especialistas ressaltem que a relação não seja necessariamente de causa e efeito, o tema passou a ocupar o centro do debate público nos Estados Unidos.

O que diz o TikTok

O TikTok nega as acusações.

A empresa afirma que investiu bilhões de dólares em segurança digital e criou uma série de ferramentas voltadas à proteção de menores.

Entre elas estão limites de tempo de uso, controles parentais, filtros de conteúdo e mecanismos para restringir mensagens diretas entre usuários mais jovens.

A companhia também argumenta que muitas das leis estaduais aprovadas recentemente enfrentam questionamentos judiciais porque podem violar garantias constitucionais.

Nos bastidores, executivos da empresa veem o caso da Flórida como parte de uma ofensiva política mais ampla contra a plataforma.

Uma disputa que vai além da proteção infantil

O processo também tem uma dimensão geopolítica.

O TikTok continua sendo alvo de preocupações dentro do governo americano por causa de sua controladora chinesa, a ByteDance.

Tanto democratas quanto republicanos vêm manifestando receios sobre a possibilidade de dados de usuários americanos serem acessados pelo governo chinês.

Embora a ação da Flórida esteja focada na proteção infantil, ela se soma a uma lista crescente de pressões regulatórias enfrentadas pela empresa nos Estados Unidos.

A batalha judicial pode ter consequências muito além da Flórida.

Caso o estado obtenha vitória nos tribunais, outros governos estaduais poderão usar a decisão como modelo para abrir processos semelhantes contra redes sociais.

Isso aumentaria significativamente a pressão sobre plataformas digitais para alterar algoritmos, sistemas de recomendação e mecanismos de engajamento voltados para menores.

Na prática, o caso pode ajudar a definir até onde vai a responsabilidade das empresas de tecnologia sobre o comportamento de seus usuários.

É uma discussão que está apenas começando, mas que já se tornou uma das mais importantes da era digital. E, mais uma vez, a Flórida decidiu ocupar a linha de frente dessa disputa.