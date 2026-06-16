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Eliseu Caetano

Flórida processa TikTok e leva disputa sobre segurança infantil ao centro do debate nos EUA

Estado acusa plataforma de colocar menores em risco, enquanto batalha judicial pode redefinir os limites da responsabilidade das redes sociais
Eliseu Caetano

Eliseu Caetano

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Flórida processa TikTok e leva disputa sobre segurança infantil ao centro do debate nos EUA SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A disputa entre governos estaduais americanos e as gigantes da tecnologia ganhou um novo e importante capítulo nesta semana.

A Flórida entrou com uma ação judicial contra o TikTok, acusando a plataforma de enganar famílias, colocar crianças em risco e descumprir leis estaduais criadas para proteger menores de idade dos efeitos considerados nocivos das redes sociais.

O processo foi anunciado pelo procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, aliado próximo do governador Ron DeSantis e uma das principais vozes conservadoras em temas relacionados à regulação das big techs.

A ação pode se transformar em um dos casos mais importantes dos últimos anos envolvendo redes sociais nos Estados Unidos, porque coloca em discussão uma pergunta que preocupa pais, educadores e autoridades em todo o país: até que ponto plataformas digitais podem ser responsabilizadas pelo impacto que causam na saúde mental e no comportamento de crianças e adolescentes?

Segundo o estado da Flórida, o TikTok utiliza deliberadamente mecanismos projetados para prender a atenção dos usuários mais jovens.

Entre os recursos citados estão o sistema de vídeos infinitos, recomendações personalizadas feitas por inteligência artificial, notificações constantes e outras ferramentas criadas para aumentar o tempo de permanência dentro do aplicativo.

Na visão dos procuradores, esses mecanismos funcionam como verdadeiras “armadilhas digitais”, estimulando um consumo contínuo de conteúdo por parte de menores de idade.

A ação afirma ainda que a empresa teria minimizado ou omitido riscos associados ao uso excessivo da plataforma, especialmente entre adolescentes.

O estado argumenta que a rede social se apresenta como um ambiente seguro para famílias, mas, ao mesmo tempo, lucra justamente com o engajamento intenso dos usuários mais jovens.

O contexto político

O processo não acontece por acaso.

A Flórida se tornou um dos estados mais agressivos do país quando o assunto é regulação das redes sociais.

Em 2024, o governador Ron DeSantis assinou uma das legislações mais rígidas dos Estados Unidos sobre acesso de menores às plataformas digitais.

A lei estabelece restrições para usuários menores de idade e exige mecanismos mais robustos de verificação etária.

Na época, a medida foi celebrada por grupos de pais e organizações de proteção infantil, mas recebeu críticas de entidades ligadas à indústria de tecnologia, que acusaram o estado de interferir em direitos constitucionais relacionados à liberdade de expressão e ao acesso à informação.

Agora, com a nova ação contra o TikTok, a Flórida tenta mostrar que pretende fazer cumprir essa legislação.

Uma pressão que cresce em todo o país

A ofensiva da Flórida ocorre em um momento em que o TikTok enfrenta crescente pressão política em Washington e em diversos estados americanos.

Nos últimos dois anos, procuradores-gerais de dezenas de estados abriram investigações contra a plataforma.

As acusações variam desde possíveis danos à saúde mental de adolescentes até falhas na proteção de menores contra conteúdos inadequados e desafios virais perigosos.

Estudos recentes citados por autoridades americanas apontam uma correlação entre o uso excessivo de redes sociais e o aumento de casos de ansiedade, depressão, distúrbios alimentares e problemas relacionados à autoestima entre adolescentes.

Embora especialistas ressaltem que a relação não seja necessariamente de causa e efeito, o tema passou a ocupar o centro do debate público nos Estados Unidos.

O que diz o TikTok

O TikTok nega as acusações.

A empresa afirma que investiu bilhões de dólares em segurança digital e criou uma série de ferramentas voltadas à proteção de menores.

Entre elas estão limites de tempo de uso, controles parentais, filtros de conteúdo e mecanismos para restringir mensagens diretas entre usuários mais jovens.

A companhia também argumenta que muitas das leis estaduais aprovadas recentemente enfrentam questionamentos judiciais porque podem violar garantias constitucionais.

Nos bastidores, executivos da empresa veem o caso da Flórida como parte de uma ofensiva política mais ampla contra a plataforma.

Uma disputa que vai além da proteção infantil

O processo também tem uma dimensão geopolítica.

O TikTok continua sendo alvo de preocupações dentro do governo americano por causa de sua controladora chinesa, a ByteDance.

Tanto democratas quanto republicanos vêm manifestando receios sobre a possibilidade de dados de usuários americanos serem acessados pelo governo chinês.

Embora a ação da Flórida esteja focada na proteção infantil, ela se soma a uma lista crescente de pressões regulatórias enfrentadas pela empresa nos Estados Unidos.

A batalha judicial pode ter consequências muito além da Flórida.

Caso o estado obtenha vitória nos tribunais, outros governos estaduais poderão usar a decisão como modelo para abrir processos semelhantes contra redes sociais.

Isso aumentaria significativamente a pressão sobre plataformas digitais para alterar algoritmos, sistemas de recomendação e mecanismos de engajamento voltados para menores.

Na prática, o caso pode ajudar a definir até onde vai a responsabilidade das empresas de tecnologia sobre o comportamento de seus usuários.

É uma discussão que está apenas começando, mas que já se tornou uma das mais importantes da era digital. E, mais uma vez, a Flórida decidiu ocupar a linha de frente dessa disputa.

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