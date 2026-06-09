Indicação de Bill Pulte por Trump abala negociações no Congresso e coloca em risco importante programa de vigilância dos EUA

Uma decisão do presidente Donald Trump provocou um novo impasse político em Washington e colocou em risco a renovação de uma das mais importantes ferramentas de inteligência dos Estados Unidos. A indicação do empresário Bill Pulte para assumir interinamente a Diretoria Nacional de Inteligência (DNI) reduziu significativamente as chances de aprovação de uma extensão de longo prazo da Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, conhecida como FISA.

A legislação permite que agências americanas monitorem comunicações de cidadãos estrangeiros localizados fora dos Estados Unidos sem necessidade de autorização judicial individual. O mecanismo é considerado fundamental para operações de contraterrorismo, contraespionagem, combate a ataques cibernéticos e monitoramento de ameaças internacionais. A autorização atual expira em 12 de junho, aumentando a pressão sobre o Congresso para chegar a um acordo.

Até poucos dias atrás, líderes republicanos e democratas negociavam uma renovação plurianual da medida. Segundo reportagem do Politico, as conversas avançavam e havia expectativa de aprovação. O cenário mudou após Trump anunciar Bill Pulte para o comando interino da inteligência americana.

Pulte é herdeiro da fortuna da PulteGroup, uma das maiores construtoras residenciais dos Estados Unidos, e atualmente dirige a Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), responsável pela supervisão das gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. Apesar de sua atuação no setor financeiro e imobiliário, ele não possui experiência profissional em inteligência, segurança nacional, defesa ou forças armadas.

A escolha surpreendeu parlamentares e especialistas em Washington porque o cargo de diretor nacional de inteligência é responsável por coordenar as 18 agências de inteligência americanas, incluindo a CIA, a Agência de Segurança Nacional (NSA) e demais órgãos ligados à segurança do país.

Nos bastidores do Capitólio, a indicação gerou forte repercussão. Parlamentares democratas passaram a questionar a renovação da Seção 702 sob a supervisão de um diretor interino sem experiência na área, enquanto alguns republicanos também manifestaram preocupação com a nomeação. Segundo o Politico, a decisão é vista por integrantes dos dois partidos como mais um exemplo de uma mudança de rumo da Casa Branca que acabou dificultando uma negociação considerada próxima de um acordo.

A reação teve efeito imediato. Uma votação processual para avançar a renovação da FISA acabou fracassando no Senado, demonstrando a perda de apoio ao projeto. O resultado foi interpretado em Washington como um revés para a própria Casa Branca, já que a extensão da Seção 702 era considerada prioridade para o governo Trump.

Outro fator que ampliou a controvérsia foi o histórico recente de Pulte à frente da agência habitacional. Durante sua gestão, ele encaminhou pedidos de investigação envolvendo figuras públicas e adversários políticos do presidente. Embora essas iniciativas não tenham resultado em acusações formais, críticos afirmam que os episódios aumentaram as preocupações sobre uma possível politização de estruturas governamentais.

A repercussão negativa foi tão ampla que o próprio Trump sinalizou que Pulte não deverá permanecer definitivamente no cargo. Segundo relatos da imprensa americana, a Casa Branca já avalia outros nomes para assumir a Diretoria Nacional de Inteligência de forma permanente, numa tentativa de reduzir a resistência no Congresso.

Criada após os atentados de 11 de setembro de 2001, a Seção 702 da FISA é considerada uma das ferramentas mais valiosas da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Autoridades de segurança afirmam que o programa ajudou a identificar ameaças terroristas, redes de espionagem estrangeira e operações cibernéticas conduzidas por governos adversários.

Agora, com o prazo legal se aproximando rapidamente, líderes do Congresso discutem uma solução emergencial. A alternativa mais provável é a aprovação de uma extensão temporária da autorização atual para evitar a interrupção das operações enquanto as negociações continuam.

Nos corredores de Washington, porém, a avaliação predominante é que a nomeação de Bill Pulte transformou uma negociação que caminhava para um raro consenso bipartidário em mais uma disputa política entre Congresso e Casa Branca. O episódio se tornou o mais recente teste da relação entre Trump e o Capitólio em um momento em que o governo tenta avançar outras prioridades legislativas consideradas estratégicas para a segurança nacional.