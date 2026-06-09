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Eliseu Caetano

Indicação de Bill Pulte por Trump abala negociações no Congresso e coloca em risco importante programa de vigilância dos EUA

Nomeação de empresário gera impasse bipartidário e trava renovação de programa contra ameaças externas no Senado
Eliseu Caetano

Eliseu Caetano

Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Imobiliário dos EUA
Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Imobiliário dos EUA BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Uma decisão do presidente Donald Trump provocou um novo impasse político em Washington e colocou em risco a renovação de uma das mais importantes ferramentas de inteligência dos Estados Unidos. A indicação do empresário Bill Pulte para assumir interinamente a Diretoria Nacional de Inteligência (DNI) reduziu significativamente as chances de aprovação de uma extensão de longo prazo da Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, conhecida como FISA.

A legislação permite que agências americanas monitorem comunicações de cidadãos estrangeiros localizados fora dos Estados Unidos sem necessidade de autorização judicial individual. O mecanismo é considerado fundamental para operações de contraterrorismo, contraespionagem, combate a ataques cibernéticos e monitoramento de ameaças internacionais. A autorização atual expira em 12 de junho, aumentando a pressão sobre o Congresso para chegar a um acordo.

Até poucos dias atrás, líderes republicanos e democratas negociavam uma renovação plurianual da medida. Segundo reportagem do Politico, as conversas avançavam e havia expectativa de aprovação. O cenário mudou após Trump anunciar Bill Pulte para o comando interino da inteligência americana.

Pulte é herdeiro da fortuna da PulteGroup, uma das maiores construtoras residenciais dos Estados Unidos, e atualmente dirige a Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), responsável pela supervisão das gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. Apesar de sua atuação no setor financeiro e imobiliário, ele não possui experiência profissional em inteligência, segurança nacional, defesa ou forças armadas.

A escolha surpreendeu parlamentares e especialistas em Washington porque o cargo de diretor nacional de inteligência é responsável por coordenar as 18 agências de inteligência americanas, incluindo a CIA, a Agência de Segurança Nacional (NSA) e demais órgãos ligados à segurança do país.

Nos bastidores do Capitólio, a indicação gerou forte repercussão. Parlamentares democratas passaram a questionar a renovação da Seção 702 sob a supervisão de um diretor interino sem experiência na área, enquanto alguns republicanos também manifestaram preocupação com a nomeação. Segundo o Politico, a decisão é vista por integrantes dos dois partidos como mais um exemplo de uma mudança de rumo da Casa Branca que acabou dificultando uma negociação considerada próxima de um acordo.

A reação teve efeito imediato. Uma votação processual para avançar a renovação da FISA acabou fracassando no Senado, demonstrando a perda de apoio ao projeto. O resultado foi interpretado em Washington como um revés para a própria Casa Branca, já que a extensão da Seção 702 era considerada prioridade para o governo Trump.

Outro fator que ampliou a controvérsia foi o histórico recente de Pulte à frente da agência habitacional. Durante sua gestão, ele encaminhou pedidos de investigação envolvendo figuras públicas e adversários políticos do presidente. Embora essas iniciativas não tenham resultado em acusações formais, críticos afirmam que os episódios aumentaram as preocupações sobre uma possível politização de estruturas governamentais.

A repercussão negativa foi tão ampla que o próprio Trump sinalizou que Pulte não deverá permanecer definitivamente no cargo. Segundo relatos da imprensa americana, a Casa Branca já avalia outros nomes para assumir a Diretoria Nacional de Inteligência de forma permanente, numa tentativa de reduzir a resistência no Congresso.

Criada após os atentados de 11 de setembro de 2001, a Seção 702 da FISA é considerada uma das ferramentas mais valiosas da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Autoridades de segurança afirmam que o programa ajudou a identificar ameaças terroristas, redes de espionagem estrangeira e operações cibernéticas conduzidas por governos adversários.

Agora, com o prazo legal se aproximando rapidamente, líderes do Congresso discutem uma solução emergencial. A alternativa mais provável é a aprovação de uma extensão temporária da autorização atual para evitar a interrupção das operações enquanto as negociações continuam.

Nos corredores de Washington, porém, a avaliação predominante é que a nomeação de Bill Pulte transformou uma negociação que caminhava para um raro consenso bipartidário em mais uma disputa política entre Congresso e Casa Branca. O episódio se tornou o mais recente teste da relação entre Trump e o Capitólio em um momento em que o governo tenta avançar outras prioridades legislativas consideradas estratégicas para a segurança nacional.

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