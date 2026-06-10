Justiça determina retirada do nome de Trump do Kennedy Center e encerra rebatização da instituição

Decisão federal anula mudança feita pelo conselho sem aval do Congresso e determina a retomada imediata da identidade original da instituição

O tradicional Kennedy Center, principal centro de artes cênicas dos Estados Unidos, voltou oficialmente a utilizar apenas seu nome original após uma decisão da Justiça Federal americana determinar a remoção da marca “Trump Kennedy Center” de materiais oficiais, placas e do site da instituição.

A medida foi tomada após decisão do juiz federal Christopher Cooper, de Washington, que concluiu que o conselho diretor do centro cultural não tinha autoridade legal para alterar o nome da instituição sem autorização do Congresso dos Estados Unidos. Segundo o magistrado, a legislação que criou o complexo cultural estabelece de forma clara que o local foi nomeado em homenagem ao ex-presidente John F. Kennedy e somente o Congresso pode aprovar qualquer mudança oficial.

O caso teve origem em dezembro do ano passado, quando o conselho do Kennedy Center, reorganizado após mudanças promovidas pelo presidente Donald Trump, aprovou a inclusão do nome do republicano na identidade da instituição. Desde então, o site oficial passou a exibir a denominação “The Trump Kennedy Center”, enquanto placas, documentos e materiais institucionais também foram alterados.

Na decisão publicada em 29 de maio, o juiz ordenou que todas as referências ao nome de Trump fossem retiradas em até 14 dias. O magistrado afirmou que o conselho “excedeu seus limites legais” ao aprovar a mudança de forma unilateral. A sentença também determinou a remoção de qualquer sinalização física ou digital que indicasse que a instituição recebeu um novo nome.

Em cumprimento à ordem judicial, os advogados do Kennedy Center orientaram funcionários a iniciar a retirada das referências ao presidente. Nesta semana, o cabeçalho do site oficial voltou a apresentar apenas “The Kennedy Center”, encerrando oficialmente a utilização pública da marca associada a Trump.

Bloqueio do projeto de reforma

Além da questão envolvendo o nome da instituição, a decisão judicial também representou um revés para outros planos da administração do centro. O juiz bloqueou temporariamente um projeto que previa o fechamento do Kennedy Center por até dois anos para uma ampla reforma estrutural que deveria começar ainda neste verão americano.

O Kennedy Center foi inaugurado em 1971 e é considerado o principal complexo cultural financiado pelo governo federal dos Estados Unidos. Localizado às margens do rio Potomac, em Washington, o espaço recebe anualmente milhares de apresentações de teatro, música, dança, ópera e eventos especiais. A instituição também é responsável pela entrega das tradicionais honrarias Kennedy Center Honors, uma das mais importantes homenagens da cultura americana.

A disputa judicial foi acompanhada de perto por artistas, políticos e entidades culturais. O processo foi movido pela deputada democrata Joyce Beatty, integrante do conselho da instituição, que argumentou que a mudança violava a legislação federal que criou o centro cultural. A Justiça concordou com esse entendimento e concluiu que apenas uma lei aprovada pelo Congresso poderia alterar oficialmente o nome do complexo.

Com a decisão, o nome de Donald Trump deixa de fazer parte oficialmente da identidade do Kennedy Center, enquanto a instituição retorna à denominação histórica criada há mais de cinco décadas em homenagem ao 35º presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.