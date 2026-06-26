‘Parceria estratégica’: leia carta enviada por Rubio a Flávio Bolsonaro

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, respondeu à carta enviada pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na qual o parlamentar pedia que Washington não adotasse tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. A resposta, com a data de 23 de junho de 2026, Rubio agradece a recente visita de Flávio à capital americana e sinaliza disposição para cooperar com o senador caso ele vença as eleições presidenciais de outubro.

Sobre o pedido para evitar o aumento das tarifas, Rubio afirmou que a investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos concluiu que ainda existem “diferenças substanciais” entre os dois países em relação às questões analisadas. Com isso, o secretário não indicou qualquer mudança na posição do governo americano sobre a possível adoção das medidas comerciais contra o Brasil.

Leia a carta na íntegra:

Prezado Senador Bolsonaro:

Agradeço sua carta e sua recente visita a Washington. Compartilho da sua convicção de que a amizade duradoura entre os Estados Unidos e o Brasil deve permanecer ancorada em valores compartilhados, respeito mútuo e uma visão unificada para a segurança e a prosperidade do Hemisfério Ocidental.

Agradeço profundamente seu apoio à nossa decisão de designar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como Organizações Terroristas Globais Especialmente Designadas e Organizações Terroristas Estrangeiras sob a lei dos EUA. Os Estados Unidos reconhecem que a violência e as sofisticadas redes criminosas dessas facções ameaçam a segurança de cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado. Ao visar suas redes financeiras, de drogas e de armas, estamos tomando medidas decisivas para proteger os povos brasileiros e americanos do crime organizado transnacional.

Como você observou, o Representante Comercial dos Estados Unidos, Embaixador Jamieson Greer, anunciou em 1º de junho de 2026 sua determinação de que certos atos, políticas e práticas do Brasil são irrazoáveis ou discriminatórios e oneram ou restringem o comércio dos EUA. Ele propôs uma ação de resposta para consulta pública. Essa determinação e a ação de resposta proposta são resultado de uma investigação iniciada em julho de 2025 sob a direção específica do Presidente Trump.

O Embaixador Greer deixou claro que continuamos a ter diferenças substanciais na resolução das questões identificadas nesta investigação. Estas se relacionam ao comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

Qualquer parte interessada no Brasil pode participar do período de consulta pública sobre a ação corretiva proposta e da audiência pública que o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos convocará em 6 de julho de 2026. O período de consulta pública permanece aberto até 1º de julho de 2026. Os pedidos para comparecer à audiência devem ser enviados até 22 de junho de 2026.

Os Estados Unidos permanecem firmes em seu desejo de ver um Brasil próspero, seguro e economicamente estável. Notamos seu otimismo em relação às próximas eleições de outubro e sua generosa oferta de colocar uma equipe de transição à nossa disposição, caso o senhor seja eleito. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar em cooperação com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro para buscar uma estrutura comercial e de investimento ampla, justa e mutuamente benéfica.

Fico na expectativa da continuidade do nosso diálogo e do aprofundamento da parceria estratégica entre as nossas duas grandes nações. Que Deus abençoe os Estados Unidos e o Brasil.

Atenciosamente,

Marco Rubio.