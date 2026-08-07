Todd Blanche ganha apoio e se aproxima de comandar Departamento de Justiça dos EUA

O procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche, fala durante uma coletiva de imprensa no prédio do Departamento de Justiça Robert F. Kennedy, em 5 de agosto de 2026, em Washington, D.C.

O indicado do presidente Donald Trump para o cargo de procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, ganhou nesta sexta-feira um apoio importante no Senado e está mais perto de conseguir os votos necessários para ser confirmado definitivamente no comando do Departamento de Justiça.

O senador republicano Bill Cassidy, da Louisiana, anunciou que votará a favor da indicação. A decisão é relevante porque Cassidy estava entre os republicanos que ainda levantavam dúvidas sobre Blanche, e a margem da maioria republicana no Senado é estreita.

Blanche enfrenta resistência não apenas dos democratas, mas também dentro do próprio Partido Republicano. As senadoras Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca, já manifestaram oposição à indicação. Com possíveis deserções republicanas, cada voto passou a ser fundamental para que Trump consiga confirmar seu escolhido.

A controvérsia está diretamente ligada à relação de Blanche com o presidente. Antes de assumir funções no governo, ele integrou a equipe de defesa pessoal de Donald Trump em processos criminais, incluindo o julgamento em Nova York que terminou com a condenação de Trump em 2024. Depois da volta do republicano à Casa Branca, Blanche passou a ocupar um dos postos mais importantes do Departamento de Justiça.

Trump agora quer que ele assuma definitivamente como Attorney General, equivalente ao procurador-geral e ministro da Justiça dos Estados Unidos. O cargo é especialmente poderoso porque o Attorney General comanda o Departamento de Justiça e supervisiona órgãos federais como o FBI.

Os críticos de Blanche questionam justamente sua independência. Durante o processo de confirmação, senadores levantaram dúvidas sobre se um ex-advogado pessoal de Trump conseguiria comandar o Departamento de Justiça de maneira independente e colocar os interesses da instituição acima dos interesses políticos ou pessoais do presidente.

Os republicanos que defendem Blanche argumentam, por outro lado, que sua experiência como advogado e sua passagem pela própria estrutura do Departamento de Justiça o qualificam para o cargo e que uma relação profissional anterior com Trump não é, por si só, motivo para impedir sua confirmação.

Ao anunciar seu apoio, Cassidy reconheceu que tinha preocupações sobre o indicado, mas concluiu que votaria a favor. A decisão pode ter sido suficiente para retirar um dos principais obstáculos à confirmação.

Blanche, no entanto, ainda não está formalmente confirmado. O próximo passo é a votação pelo plenário do Senado. Se conseguir a maioria, ele será confirmado como Attorney General e poderá assumir definitivamente o comando do Departamento de Justiça.

A votação também será um novo teste da capacidade de Trump de manter unidos os republicanos do Senado em torno de suas indicações mais importantes.