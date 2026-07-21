Trump endurece discurso contra o Irã e comenta tarifas, China, imigração e Copa na Casa Branca

Presidente indicou que novos ataques podem acontecer em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou o encontro desta terça-feira com o presidente do Líbano para comentar uma série de temas da agenda internacional e doméstica. Durante a conversa com jornalistas na Casa Branca, o principal foco foi o Irã, mas Trump também falou sobre as tarifas impostas ao Canadá, a relação com a China, imigração e o balanço da Copa do Mundo.

Irã

Sobre o Irã, Trump voltou a adotar um tom duro e afirmou que Teerã estaria tentando retomar negociações com Washington. “Eles querem desesperadamente se reunir. Até que estejam prontos para se reunir de uma maneira significativa, não temos interesse”, afirmou.

O presidente reiterou que os Estados Unidos não permitirão que o Irã desenvolva armas nucleares e ameaçou novos ataques. “Eles não podem ter uma arma nuclear. Qualquer lugar onde estejam sequer pensando em atividade nuclear será atingido com muita força.”

Questionado sobre informações de que o Irã teria transferido centrífugas nucleares para Pickaxe Mountain, Trump disse acreditar que isso “pode ter acontecido”, mas afirmou que a movimentação não teria importância sem o material nuclear.

“Nós acompanhamos o material. É aí que está a ação.”

Na sequência, indicou que novos ataques podem acontecer em breve. “Vamos atingir aquela área muito em breve, e com muita força.”

Trump também afirmou que a ofensiva americana provocou danos duradouros ao programa nuclear iraniano. “Se saíssemos hoje, levaria de 20 a 25 anos para o Irã reconstruir.”

O presidente ainda destacou o bloqueio militar americano. “Ninguém passa pelo bloqueio. É como uma parede de aço.”

Ao ser perguntado sobre uma eventual tentativa dos houthis de bloquear o Mar Vermelho, respondeu: “Quero ver o que acontece. Se isso acontecer, nós cuidaremos disso.”

Além do Oriente Médio, Trump comentou a política comercial dos Estados Unidos. Disse que as tarifas sobre produtos canadenses não estão relacionadas aos incêndios florestais no país. “Estamos tratando disso separadamente.”

Na mesma resposta, voltou a defender sua política tarifária. “Eles precisam de nós para sobreviver. Sem nós, não há como sobreviver.”

Sobre a China, Trump afirmou que pretende discutir com Pequim declarações que fez anteriormente envolvendo eleições. “Vamos conversar com eles sobre isso. Acho que a China talvez seja um pouco diferente hoje.”

Questionado sobre o incêndio em um prédio federal de Nova York, voltou a relacionar o episódio à política de imigração. “Essas pessoas não deveriam estar aqui. São lunáticos radicais, e eu estou tirando essas pessoas do país.”

Ao final da conversa, Trump comemorou os resultados da Copa do Mundo e afirmou que o torneio foi o mais bem-sucedido da história. “Foi a Copa do Mundo mais bem-sucedida de todos os tempos. Não tivemos protestos. Não tivemos crime.”

Segundo ele, o evento movimentou cinco vezes mais negócios do que qualquer edição anterior e deixou uma impressão positiva nos visitantes estrangeiros. “Todos saíram daqui com uma opinião diferente daquilo que leram na imprensa. Eles amam este país.”