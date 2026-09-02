Trump transforma a questão das Malvinas em pressão sobre aliados

Ao reabrir a discussão sobre a posição americana no arquipélago, presidente transforma uma disputa territorial de décadas em instrumento de negociação com o Reino Unido

As Ilhas Malvinas voltaram ao centro do jogo geopolítico — mas, desta vez, a questão mais importante talvez não esteja nas ilhas. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos estão revisando a posição sobre o arquipélago, administrado pelo Reino Unido e reivindicado pela Argentina.

A declaração não significa, por enquanto, uma mudança da política americana. Trump não anunciou apoio à soberania argentina e também não disse que Washington deixará de reconhecer a administração britânica. Mas o momento em que essa revisão aparece é o que torna a história relevante.

Segundo relatos, a possibilidade de alterar a posição americana sobre as Malvinas estaria entre as alternativas consideradas em Washington para pressionar o Reino Unido a aumentar os investimentos em defesa. Um funcionário americano afirmou que nenhuma opção estaria sendo descartada para incentivar uma maior divisão dos custos de defesa entre os aliados.

É aqui que as Malvinas deixam de ser apenas uma disputa entre Argentina e Reino Unido e passam a funcionar como uma peça de negociação entre Washington e Londres.

Pressão sobre gastos

A pressão tem relação direta com uma discussão que já mudou dentro da própria Otan. Em 2025, os países da aliança concordaram em elevar para 5% do PIB, até 2035, os investimentos relacionados à defesa e à segurança.

Desse total, pelo menos 3,5% devem ser destinados às necessidades militares centrais da Otan. Outros 1,5% podem incluir infraestrutura crítica, segurança de redes, preparação civil, inovação e fortalecimento da indústria de defesa.

Ou seja: quando Trump cobra mais dinheiro dos europeus, não está apenas repetindo uma reclamação antiga sobre os gastos da Otan. Existe agora uma meta formal, aprovada pelos próprios aliados.

E o Reino Unido está no centro dessa discussão. O problema para Londres é que aumentar gastos militares significa disputar recursos com outras prioridades do governo. O primeiro-ministro Andy Burnham enfrenta justamente esse dilema: cumprir os compromissos de defesa assumidos na Otan sem comprometer as promessas domésticas do governo.

É nesse espaço que uma questão territorial de mais de quatro décadas reaparece.

Disputa pré-1982

As Malvinas foram palco de uma guerra em 1982, quando Argentina e Reino Unido entraram em conflito pelo controle do arquipélago. Os britânicos venceram a guerra e mantiveram o controle das ilhas. Mas a derrota militar argentina não encerrou a disputa jurídica e diplomática.

Em 1965, antes mesmo da guerra, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 2065, que reconheceu a existência de uma disputa de soberania entre Argentina e Reino Unido e pediu que os dois países buscassem uma solução pacífica por meio de negociações. Outras resoluções da ONU mantiveram esse entendimento.

Esse ponto é importante porque a questão das Malvinas não pode ser resumida simplesmente a “as ilhas são britânicas” ou “as ilhas são argentinas”. Na prática, existem duas posições jurídicas e políticas completamente diferentes.

O Reino Unido sustenta que tem soberania sobre as ilhas e coloca no centro do argumento o princípio da autodeterminação dos moradores. Os habitantes das Malvinas escolheram, em um referendo realizado em 2013, permanecer como território britânico ultramarino. O resultado foi de 99,8% dos votos.

A Argentina, por outro lado, considera que a questão é uma disputa de soberania entre dois Estados e argumenta que o princípio da autodeterminação dos moradores não resolve a disputa territorial.

Essa diferença é fundamental. Para Londres, perguntar aos moradores o que eles querem é parte central da resposta. Para Buenos Aires, o conflito não pode ser decidido apenas pela população que vive atualmente nas ilhas, porque a Argentina entende que existe uma reivindicação territorial anterior que precisa ser negociada entre os dois países.

Peso da mudança

É justamente por isso que qualquer mudança de posição dos Estados Unidos teria um peso muito maior do que simplesmente simbólico. Washington não precisa enviar tropas, reconhecer formalmente a soberania argentina ou assinar um novo tratado para alterar o equilíbrio diplomático. Bastaria mudar a linguagem.

Durante décadas, os Estados Unidos procuraram evitar tomar partido definitivo sobre a soberania. A posição americana, especialmente depois da Guerra das Malvinas, procurou preservar espaço diplomático enquanto mantinha relações próximas com o Reino Unido. Agora, Trump colocou novamente essa posição em revisão.

E existe outro personagem nessa equação: Javier Milei. O presidente argentino é um dos aliados políticos mais próximos de Trump na América Latina e nunca abandonou a reivindicação argentina sobre as Malvinas.

Para Milei, uma eventual aproximação de Washington com a posição argentina representaria uma vitória diplomática de enorme valor. Para Londres, seria justamente o contrário: seria a possibilidade de um dos principais aliados históricos do Reino Unido transformar uma questão considerada central para a identidade nacional britânica em instrumento de pressão política.

É por isso que a história vai muito além das ilhas.

Questão das alianças

Trump está testando até onde pode levar a ideia de que os Estados Unidos não precisam necessariamente separar alianças militares de interesses políticos e econômicos. Durante décadas, a lógica predominante foi a de que Washington garantia a segurança dos aliados porque isso fazia parte da própria arquitetura estratégica americana.

A lógica de Trump é diferente. Na visão do presidente, os aliados precisam demonstrar que também estão dispostos a pagar pela segurança que recebem.

E essa cobrança já aparece em números concretos. A própria Otan reconhece que os países europeus e o Canadá aumentaram significativamente seus gastos militares. Em 2025, o investimento conjunto desses países em defesa cresceu quase 20% em termos reais em relação ao ano anterior. Mesmo assim, Washington quer mais.

É nesse cenário que as Malvinas podem funcionar como uma espécie de moeda diplomática. Não porque Trump tenha decidido entregar as ilhas à Argentina — isso não aconteceu. Mas porque o simples fato de a soberania britânica poder ser colocada em discussão mostra que Washington está disposto a mexer em assuntos que, até pouco tempo atrás, pareciam intocáveis para preservar uma relação estratégica.

O risco político para Trump também existe. Uma mudança americana em favor da reivindicação argentina poderia aproximar Washington de Milei, mas, ao mesmo tempo, provocaria uma crise com Londres e colocaria em dúvida o conceito de “relação especial” entre Estados Unidos e Reino Unido.

Há ainda uma questão jurídica e diplomática maior. Se uma potência como os Estados Unidos começar a utilizar disputas territoriais como instrumento de negociação com aliados, outros países podem interpretar isso como um precedente. Hoje são as Malvinas. Amanhã, outras disputas territoriais podem voltar à mesa não necessariamente porque surgiu uma nova evidência jurídica, mas porque mudaram os interesses estratégicos das grandes potências.

Esse talvez seja o aspecto mais importante da história. Trump não precisa mudar a soberania das Malvinas para mudar a política internacional em torno delas. Basta mostrar que a posição americana pode ser revista.

Ao fazer isso, o presidente transforma uma disputa congelada desde 1982 em um instrumento de pressão dentro de uma negociação muito maior: quanto os aliados estão dispostos a gastar, quanto estão dispostos a apoiar Washington e, principalmente, qual é o preço de continuar contando com os Estados Unidos como principal potência militar do Ocidente.

As Malvinas podem ser o assunto visível. Mas o verdadeiro tema é o preço da aliança.