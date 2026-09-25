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Exército dos EUA se prepara para eventual ação militar ao redor de Cuba, diz TV

Funcionários do governo norte-americano disseram à 'CBS News' que uma mensagem interna ao qual a emissora teve acesso trata-se do planejamento militar direcionado à ilha

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Cuba
Cuba vive crise energética em razão de embargo dos Estados Unidos Adalberto ROQUE/AFP

O Exército dos Estados Unidos se prepara para uma possível ação militar ao redor de Cuba. A emissora norte-americana CBS News noticiou nesta sexta-feira (25) que a tropa de reserva do país emitiu mensagem interna sobre forças que ficariam à disposição da unidade de Comando Sul, que atua na América Central e na América do Sul, incluindo o Caribe.

Segundo a emissora, um ofício, emitido na semana passada pelo quartel-general da Reserva do Exército, indicou que as forças “possivelmente seriam necessárias em 90 a 120 dias”. O quartel-general solicitou informações até esta sexta-feira do Batalhão de Apoio Logístico, Batalhão de Engenharia, da Brigada Médica e da Brigada de Polícia Militar. Essa última unidade é responsável por segurança, detenção e outras missões de aplicação da lei.

O documento não mencionou Cuba, tampouco indica que alguma unidade recebeu ordens de mobilização. No entanto, funcionários do governo norte-americano disseram à CBS News que a solicitação se trata da continuidade do planejamento militar sobre a ilha.

O envio do ofício foi feito em meio ao aumento de pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a ilha para que Havana promova reformas políticas. Durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o republicano afirmou que o governo cubano “cairá” e que a “liberdade chegará a Cuba”.

Antes da assembleia, Trump impôs sanções contra empresas e autoridades de Cuba, incluindo instituições de desenvolvimento militar. O país caribenho está sob um embargo comercial, econômico e financeiro de Washington desde a década de 1960.

Do outro lado, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tem prometido retaliar qualquer ofensiva dos Estados Unidos contra o país. O líder cubano também acusou Washington de “agressão” e “guerra econômica” por bloquear as exportações de petróleo da Venezuela. A medida resultou em uma crise energética na ilha.

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