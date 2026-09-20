A outra Itália do vinho: pequenas famílias, grandes terroirs

Quando se fala em vinho italiano, é comum que a memória seja imediatamente conduzida aos grandes nomes, às denominações consagradas e às garrafas que, há décadas, ocupam lugar privilegiado nas cartas dos restaurantes e nas adegas dos colecionadores. Entretanto, existe uma Itália menos ostensiva e, talvez por isso mesmo, particularmente fascinante. É a Itália das pequenas propriedades familiares, das vinícolas boutique, dos poucos hectares cultivados quase como jardins e de produtores que conhecem cada vinha pelo nome. Nelas, o vinho não é simplesmente uma bebida destinada ao mercado; é a expressão de uma família, de uma paisagem e de uma determinada maneira de compreender o tempo.

A força dessas pequenas casas está justamente na possibilidade de fazer do vinho uma interpretação quase pessoal do terroir. Ao contrário das grandes estruturas, obrigadas muitas vezes a trabalhar com volumes consideráveis e a preservar uma determinada regularidade de estilo, o pequeno produtor pode dedicar atenção quase artesanal a cada parcela. Os rendimentos podem ser menores, a colheita mais seletiva, a vinificação menos padronizada e o envelhecimento mais paciente. Isso não significa que todo vinho artesanal seja necessariamente superior, mas significa que existe ali uma possibilidade maior de diversidade, de experimentação e, sobretudo, de expressão individual.

Visitando algumas regiões produtoras, no Alto Adige, essa relação entre família e território encontra excelente exemplo na Peter Zemmer. Situada em uma região alpina de extraordinária complexidade, a vinícola trabalha com uma paisagem marcada pela proximidade das montanhas, grandes amplitudes térmicas, elevada luminosidade e enorme diversidade geológica. Solos aluviais, calcários, porfíricos e outras formações minerais aparecem em diferentes áreas, proporcionando condições distintas para as castas. O resultado são vinhos de grande definição aromática, acidez firme e elegância, tanto em variedades brancas como Pinot Grigio e Chardonnay quanto em tintas como Pinot Nero. É uma viticultura na qual o frio das montanhas e a luminosidade mediterrânea parecem dialogar dentro da mesma garrafa.

Na Lombardia, a ARPEPE oferece uma das mais belas demonstrações de como a dificuldade pode transformar-se em identidade. Na Valtellina, o Nebbiolo, conhecido localmente como Chiavennasca, ocupa encostas extremamente íngremes, sustentadas por terraços de pedra. O clima alpino, a exposição solar e os solos predominantemente rochosos criam vinhos de extraordinária tensão, perfume e longevidade. A pequena escala da propriedade permite à família concentrar-se em diferentes parcelas, preservando nuances que poderiam desaparecer em uma produção massificada. São Nebbiolos que, em vez de simplesmente impressionarem pela força, conquistam pela elegância, pela acidez e pela capacidade de envelhecimento.

No Piemonte, a Azienda Agricola Gianfranco Bovio, em La Morra, insere-se no universo das Langhe e do Barolo. Ali, a combinação entre clima continental, influência alpina, colinas de diferentes exposições e solos formados por margas, calcários e argilas produz uma das mais extraordinárias paisagens vitivinícolas do planeta. O Nebbiolo encontra condições excepcionais para desenvolver perfume, acidez, taninos e longevidade, enquanto Barbera e Dolcetto oferecem expressões distintas do mesmo território. Em uma pequena propriedade, a vinificação das parcelas pode revelar ao apreciador algo essencial: o terroir não é uma abstração poética, mas uma realidade perceptível na taça.

Por seu turno, no Abruzzo, a Emidio Pepe representa a persistência de uma família diante da crescente uniformização do vinho contemporâneo. Desde 1964, a propriedade mantém uma relação particularmente estreita com o Montepulciano e o Trebbiano d’Abruzzo. Entre o Adriático e os grandes maciços montanhosos da região, o clima beneficia-se tanto da influência marítima quanto das amplitudes térmicas proporcionadas pelas montanhas. O Montepulciano pode produzir tintos profundos, estruturados e tânicos, mas também surpreendentemente longevos quando proveniente de vinhas antigas e submetido a uma elaboração paciente. Na Emidio Pepe, a passagem do tempo não é um inconveniente comercial: é parte da própria filosofia do vinho.

Na região mais famosa de vinhos italianos, Toscana, a Vinícola Luminosità representa uma vertente mais contemporânea da pequena propriedade italiana, na qual tradição e pesquisa podem conviver. A paisagem toscana, marcada por colinas, clima mediterrâneo de influência continental e grande variedade de solos, tornou-se mundialmente associada ao Sangiovese. Mas a força de pequenas casas está precisamente em não transformar a tradição em dogma. Ao lado das castas históricas, surgem experiências, cortes e interpretações particulares, capazes de revelar uma Toscana menos previsível e mais experimental.

No Vêneto, a Azienda Agricola Novaia, na Valpolicella Classica, encontra-se em um território onde altitude, relevo, influência do Lago de Garda e formações geológicas variadas criam condições particularmente favoráveis à Corvina, Corvinone e Rondinella. São uvas que podem originar desde Valpolicellas de maior leveza e frescor até os concentrados Amarones, passando pelo particular estilo do Ripasso. O método do appassimento, ao concentrar as uvas antes da fermentação, transforma a relação entre fruta, álcool, corpo e doçura aparente. Nas pequenas propriedades, essa tradição permanece ligada ao conhecimento de cada parcela e à observação cuidadosa das condições de cada safra.

Já na Umbria, a Antica Azienda Agricola Paolo Bea constitui outra demonstração de que personalidade e território podem valer mais do que escala. Em Montefalco, o Sagrantino encontra solos predominantemente argilo-calcários e um clima que combina influência mediterrânea com características continentais. É uma casta de extraordinária riqueza fenólica, capaz de gerar vinhos escuros, densos, vigorosos e de grande capacidade de envelhecimento. Trabalhá-la exige compreensão e paciência. E talvez seja justamente essa exigência que faça do Sagrantino um dos grandes patrimônios vitivinícolas italianos.

Finalmente, na Sicília, a Azienda Agricola Frank Cornelissen conduz-nos ao universo vulcânico do Etna. Nas encostas setentrionais do vulcão, em altitudes elevadas, antigas vinhas cultivadas em alberello encontram solos formados por sucessivas erupções, com enorme diversidade mineral e geológica. A altitude, as amplitudes térmicas e os ventos contribuem para produzir vinhos de tensão, frescor e extraordinária personalidade. Cornelissen tornou-se conhecido por levar ao extremo a busca pela expressão das contrade do Etna, procurando fazer com que a garrafa seja, antes de tudo, um retrato do lugar de onde veio.

É nessa diversidade que se encontra a verdadeira importância das pequenas vinícolas familiares e boutique. Elas não precisam disputar com os grandes produtores em volume, distribuição ou capacidade de investimento. Sua função é outra. São guardiãs de pequenas diferenças, de variedades autóctones, de técnicas tradicionais e de interpretações que dificilmente sobreviveriam se o vinho fosse submetido exclusivamente à lógica da escala. Os grandes grupos são capazes de levar um vinho a praticamente qualquer mercado do mundo; as pequenas famílias podem fazer com que determinado lugar continue tendo uma voz própria.

O consumidor, porém, precisa estar atento ao enorme poder do marketing. O vinho transformou-se, em muitos casos, em objeto de narrativa. Rótulos luxuosos, histórias cuidadosamente construídas, celebridades, pontuações, influenciadores e o chamado marketing de opinião podem criar desejo antes mesmo que a garrafa seja aberta. Quando isso acontece em excesso, corre-se o risco de pagar pela reputação aquilo que deveria ser pago pelo vinho. Um rótulo famoso não é necessariamente um vinho extraordinário, assim como uma pequena vinícola desconhecida não é necessariamente uma descoberta excepcional. A qualidade precisa sobreviver ao encontro com a taça.

Talvez por isso o verdadeiro exercício de liberdade do apreciador esteja em experimentar. Sair dos nomes inevitáveis, procurar pequenas famílias, descobrir produtores que trabalham poucos hectares, provar castas autóctones, comparar safras e observar como diferentes solos e altitudes modificam uma mesma uva. É nesse movimento que o consumidor deixa de ser apenas destinatário do marketing e passa a ser efetivamente intérprete do próprio gosto.

No confronto entre a grande indústria do vinho e a pequena vinícola boutique, portanto, não existe necessariamente um vencedor. Existem duas maneiras diferentes de fazer vinho e de levá-lo ao consumidor. Uma privilegia escala, distribuição e regularidade; a outra, frequentemente, proximidade, identidade e singularidade. E é justamente a existência das duas que torna o universo do vinho tão rico. Para quem bebe, a grande vantagem está em poder atravessar essa fronteira e descobrir que, muitas vezes, longe dos holofotes e das campanhas milionárias, uma pequena adega familiar pode guardar uma das experiências mais eloquentes que um vinho é capaz de oferecer: a possibilidade de beber não apenas uma bebida, mas um lugar, uma história e o trabalho de uma família. Salut!