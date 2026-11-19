Durante séculos, a Europa foi o centro político, econômico e militar do mundo. Os destinos de povos e continentes eram decididos em Londres, Paris, Berlim, Viena. As grandes transformações da humanidade, desde a expansão marítima até a Revolução Industrial, tiveram no continente europeu seu principal ponto de irradiação. Entretanto, a história demonstra que o poder não é uma condição permanente. E talvez nenhuma circunstância contemporânea revele tão claramente essa realidade quanto a progressiva perda de protagonismo da Europa nas grandes decisões internacionais.



O processo não começou agora. Em fevereiro de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial caminhava para seu encerramento, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin e Winston Churchill reuniram-se na Conferência de Yalta, na Crimeia, para discutir os contornos da ordem internacional que surgiria após a derrota da Alemanha nazista. Era um encontro entre os principais vencedores da guerra, mas também representava o prenúncio de uma profunda transformação na distribuição do poder mundial.



Embora Churchill estivesse presente, representando o Reino Unido e, simbolicamente, o peso histórico das potências europeias, a realidade já indicava que os destinos do planeta passariam a ser determinados sobretudo por Washington e Moscou. A Europa, que por séculos havia imposto sua vontade a grande parte do mundo, começava a perder a condição de sujeito central da política internacional para se transformar, em considerável medida, em objeto das disputas entre as novas superpotências.



Poucos meses depois, entre julho e agosto de 1945, a Conferência de Potsdam confirmaria essa transformação. Franklin Roosevelt havia falecido e foi substituído pelo novo presidente norte-americano, Harry Truman. Winston Churchill participou inicialmente da reunião, mas, derrotado nas eleições britânicas, cedeu seu lugar ao sucessor, Clement Attlee. Joseph Stalin permaneceu representando a União Soviética.



Em Potsdam, discutiram-se questões fundamentais para a reorganização da Alemanha e da Europa no pós-guerra. Mais uma vez, o continente europeu estava representado, mas sua capacidade de determinar autonomamente os acontecimentos já se encontrava profundamente reduzida. Os Estados Unidos emergiam como potência econômica e militar, enquanto a União Soviética consolidava sua influência sobre o Leste Europeu. A divisão bipolar do mundo, que marcaria as décadas seguintes, estava praticamente desenhada.



A Guerra Fria consolidou essa realidade. A Europa tornou-se o principal espaço de confrontação estratégica entre norte-americanos e soviéticos. De um lado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sob liderança dos Estados Unidos; de outro, o Pacto de Varsóvia, comandado por Moscou. O continente continuava importante, mas já não era o centro autônomo das decisões que condicionavam seu próprio destino.



Mais de oito décadas depois, um novo encontro entre grandes potências oferece uma imagem particularmente expressiva da transformação da geopolítica mundial. Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin têm reunião prevista para 19 de novembro de 2026, em Shenzhen, na China. O encontro, independentemente de produzir acordos concretos, possui um significado que ultrapassa sua agenda diplomática: os dirigentes dos Estados Unidos, da China e da Rússia estarão reunidos para discutir questões estratégicas internacionais, sem a participação direta de qualquer liderança europeia.



A comparação com Yalta e Potsdam é inevitável, embora as circunstâncias históricas sejam profundamente diferentes. Em 1945, ao menos Churchill, e depois Attlee, ainda ocupavam uma cadeira à mesa dos vencedores. Agora, nenhuma das grandes lideranças europeias participa da reunião.



Os Estados Unidos continuam sendo um dos principais centros do poder mundial. Sua liderança militar, sua capacidade tecnológica, o papel internacional do dólar e a dimensão de sua economia asseguram a Washington extraordinária influência sobre os destinos do planeta. Embora enfrentem a crescente concorrência chinesa e a contestação de sua liderança em diversas regiões, os norte-americanos permanecem protagonistas incontornáveis das grandes decisões internacionais.



A China, por sua vez, representa a grande transformação da ordem mundial contemporânea. Em poucas décadas, deixou de ocupar uma posição periférica na economia internacional para se converter em potência industrial, comercial, tecnológica e militar. Sua dimensão econômica já se aproxima da soma das economias dos países da União Europeia, quando considerada pelo PIB nominal, e ultrapassa tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos quando adotado o critério da paridade de poder de compra. Nenhuma potência europeia, isoladamente, possui capacidade econômica comparável à chinesa.



Mais importante do que os números é a transformação estrutural que eles revelam. A China tornou-se peça fundamental das cadeias globais de produção, assumiu posições estratégicas em setores tecnológicos e ampliou sua influência econômica e diplomática sobre a Ásia, a África e a América Latina. Não se trata apenas do crescimento de uma economia, mas do surgimento de um centro autônomo de poder com capacidade de disputar a configuração da própria ordem internacional.



A Rússia apresenta uma situação bastante diferente. O país está muito distante da dimensão econômica e da influência ideológica que caracterizavam a antiga União Soviética. Seu produto interno bruto é significativamente inferior ao dos Estados Unidos, da China e da União Europeia. Não dispõe da mesma capacidade de atração econômica, tampouco exerce influência global comparável à de sua antecessora soviética.



Entretanto, a Rússia preservou algo que continua sendo decisivo nas relações internacionais: poder militar. Seu gigantesco arsenal nuclear, sua capacidade de projeção estratégica, seus recursos energéticos e sua disposição para empregar a força mantêm Moscou entre os interlocutores centrais das questões de segurança internacional.



É precisamente nesse ponto que surge uma das maiores contradições da geopolítica contemporânea. A Rússia possui uma economia muito menor do que a europeia, mas continua encontrando espaço nas negociações entre as grandes potências. A Europa, mesmo reunindo algumas das sociedades mais ricas, desenvolvidas e tecnologicamente avançadas do planeta, enfrenta dificuldades para converter sua importância econômica em influência estratégica proporcional.

Essa perda de protagonismo torna-se particularmente evidente quando se considera a guerra na Ucrânia.



A invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, desencadeou o mais grave conflito militar em território europeu em décadas. Suas consequências ultrapassam amplamente as fronteiras ucranianas. Estão em discussão a arquitetura de segurança do continente, a integridade territorial dos Estados, a relação entre a Rússia e a OTAN, os gastos militares europeus e o futuro das alianças estratégicas que sustentaram a estabilidade regional desde o encerramento da Guerra Fria.



Apesar disso, a possibilidade de que a guerra seja abordada nas conversações entre Trump, Xi e Putin, sem a presença de representantes da Ucrânia ou das principais potências europeias, evidencia a limitada capacidade do continente de assegurar participação nas negociações sobre sua própria segurança. Ainda que a agenda definitiva do encontro tenha sido objeto de informações divergentes, o problema político permanece: questões decisivas para a Europa podem ser discutidas entre potências externas ao processo de integração europeu.



Naturalmente, isso não significa que a Europa tenha se tornado irrelevante. A União Europeia continua representando um dos maiores mercados consumidores do planeta, possui extraordinária capacidade regulatória, instituições desenvolvidas e países de expressiva influência diplomática. França e Reino Unido, inclusive, permanecem potências nucleares e membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.



O problema é outro. A Europa possui poder econômico, mas encontra enormes dificuldades para transformá-lo em poder geopolítico unificado. Sua política externa frequentemente esbarra em divergências entre os interesses nacionais. Sua defesa permanece profundamente vinculada aos Estados Unidos. E sua capacidade de atuação estratégica autônoma não corresponde à dimensão de sua economia.



Existe uma diferença fundamental entre ser economicamente relevante e participar efetivamente das decisões que determinam o curso da história. A Europa continua sendo um dos centros de riqueza, cultura e desenvolvimento humano do mundo. Mas isso já não lhe assegura automaticamente o protagonismo político que exerceu durante tantos séculos.

A história oferece um paralelo eloquente. Em Yalta, Churchill ainda participava das decisões que redesenhariam o mundo. Em Potsdam, a presença britânica permanecia, embora a liderança efetiva já se concentrasse crescentemente nos Estados Unidos e na União Soviética. Agora, no encontro entre Estados Unidos, China e Rússia, a representação europeia desaparece da mesa dos principais interlocutores.



E há uma circunstância particularmente simbólica nessa transformação. A União Soviética desapareceu, e a Rússia que a sucedeu possui poder econômico e projeção internacional consideravelmente menores. Ainda assim, Moscou preservou recursos estratégicos suficientes para continuar participando das grandes negociações mundiais.



Talvez estejamos diante de uma das maiores inversões históricas dos últimos séculos. O continente que colonizou grande parte do planeta, estabeleceu fronteiras, construiu impérios e durante gerações determinou os rumos da política internacional vê-se progressivamente afastado dos centros em que se decidem as grandes questões mundiais.

Em 1945, em Yalta e Potsdam, a Europa ainda estava à mesa, mas já percebia que o poder se deslocava para outros centros.



Em 2026, a imagem é ainda mais contundente: Estados Unidos, China e Rússia podem reunir-se para discutir a ordem internacional sem que nenhum representante europeu esteja presente.



A Europa continua importante. Mas importância econômica e prestígio histórico já não são suficientes para assegurar influência política.



O continente que durante séculos decidiu o destino dos outros corre agora o risco de assistir aos outros decidirem o seu.