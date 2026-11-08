Trump depois da derrota: quando a resposta às urnas é mais radicalização

Resultado representa uma manifestação significativa de insatisfação com os rumos de seu governo

As eleições de meio de mandato realizadas nos Estados Unidos, em 3 de novembro de 2026, produziram um recado político inequívoco. Os republicanos perderam o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, impondo a Donald Trump uma derrota que ultrapassa a simples alternância parlamentar. O resultado representa uma manifestação significativa de insatisfação com os rumos de seu governo.

Porém, ao que parece, a interpretação de Trump é outra. Suas primeiras decisões indicam algo preocupante: em vez de considerar a necessidade de moderação, diálogo ou revisão de estratégias, o presidente parece disposto a aprofundar justamente os aspectos mais controversos de sua administração. E, neste sentido, a substituição de Susie Wiles por Stephen Miller na chefia de gabinete da Casa Branca é emblemática.

Wiles representava uma dimensão mais pragmática da administração. Reconhecida por sua capacidade de organização política, coordenação institucional e administração de conflitos, desempenhava uma função essencial de equilíbrio em um governo caracterizado pela centralidade da personalidade presidencial..

Seu substituto, Stephen Miller não é um administrador convencional. Trata-se de um dos principais formuladores ideológicos do trumpismo, especialmente das políticas migratórias mais restritivas. Desde a campanha de 2016, mantém relação de extraordinária proximidade com Trump, destacando-se pela lealdade pessoal, pelo nacionalismo e pela defesa de medidas executivas contundentes.

Miller esteve associado às iniciativas de restrição migratória do primeiro mandato, à política de tolerância zero na fronteira e às operações de deportação em massa do segundo governo. Seu perfil é essencialmente combativo, centralizador e pouco inclinado à construção de consensos com adversários políticos.

Sua ascensão à posição de chefe de gabinete significa colocar no centro da administração um dos representantes mais expressivos da corrente ideológica que orienta o próprio presidente.

A mensagem política parece evidente: Trump não considera que o problema tenha sido o excesso de radicalismo, mas a insuficiência de determinação para implementar sua agenda.

Essa interpretação, contudo, contrasta com as manifestações do eleitorado. As pesquisas realizadas na saída das urnas identificaram insatisfação com a economia, o custo de vida e determinadas políticas governamentais. A condução da guerra contra o Irã também contribuiu para o desgaste republicano.

Não se pode reduzir uma eleição nacional a uma única causa. Mas tampouco é possível ignorar que parte importante dos eleitores rejeitou os resultados concretos da administração.

Nesse contexto, a escolha de Miller representa uma aposta arriscada. O presidente parece preferir a mobilização de sua base mais fiel à reconquista dos setores moderados que contribuíram para a derrota.

O episódio envolvendo Dana White torna essa estratégia ainda mais reveladora. Trump anunciou ter oferecido ao presidente do UFC, organização de artes marciais mistas, o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca. O convite, acompanhado da sugestão de que lutadores profissionais integrassem sua equipe, poderia ser interpretado como provocação ou manifestação de humor político. Entretanto, seu simbolismo ultrapassa a eventual excentricidade.

A função de secretário de imprensa não consiste em defender fisicamente ou intimidar adversários do governo. Seu papel institucional é prestar informações, esclarecer decisões administrativas, responder a questionamentos jornalísticos e assegurar a necessária comunicação entre o Poder Executivo, a imprensa e a sociedade.

Ao sugerir que um empresário identificado com o universo dos combates profissionais assuma essa responsabilidade, com histórico de grosserias, má-educação no trato com outros, e absoluto desconhecimento de geopolítica, Trump parece pretender transformar a comunicação institucional em mais uma arena de confronto.

Quando o presidente sugere que jornalistas devam ser enfrentados como adversários em um combate, transmite uma mensagem de desprezo pela dimensão institucional da comunicação pública.

É justamente nesse ponto que as escolhas de Trump se encontram. Stephen Miller simboliza o endurecimento da ação governamental. Dana White (embora já tenha declinado do convite) simboliza a transformação da comunicação presidencial em espetáculo de enfrentamento. Em ambos os casos, a prioridade parece ser a confrontação, não a conciliação.

Existe, porém, uma diferença fundamental entre governar com apoio majoritário e governar após perder o controle das duas Casas do Congresso.

A nova composição parlamentar ampliará a capacidade de fiscalização da oposição, dificultará a aprovação de projetos legislativos e exigirá maior habilidade de negociação institucional. A administração terá de conviver com investigações parlamentares, disputas orçamentárias e resistência legislativa.

A resposta tradicional de um presidente politicamente enfraquecido seria procurar ampliar sua coalizão de sustentação. Trump, ao contrário, parece acreditar que poderá compensar a perda de força parlamentar mediante maior centralização presidencial e intensificação de suas políticas.

Ao receber uma mensagem de insatisfação eleitoral, o governante pode interpretá-la como estímulo para rever suas escolhas ou como justificativa para intensificar o confronto com os demais poderes. Trump parece escolher a segunda alternativa.

O presidente conserva seu mandato até janeiro de 2029. Entretanto, a derrota nas eleições de meio de mandato impõe novos limites políticos à sua atuação.

O grande risco para os próximos dois anos é que Trump interprete esses limites não como expressão legítima da democracia, mas como obstáculos que precisam ser enfrentados por meio de uma presidência cada vez mais personalista.

A substituição de uma administradora pragmática por um ideólogo combativo e o convite a uma personalidade ligada às artes marciais para comandar a comunicação oficial parecem traduzir uma mesma visão de mundo: governar é lutar, adversários são inimigos e a política constitui um conflito permanente.

Mas uma democracia não pode funcionar como um octógono, no qual a vitória se obtém pela submissão do adversário.

Portanto, a pergunta que permanece é se Trump compreendeu o recado das urnas. Suas primeiras decisões sugerem que sim. Ele parece ter compreendido que foi rejeitado por parcela expressiva do eleitorado. O problema é a resposta que escolheu oferecer.

Em vez de corrigir o rumo, tudo indica que pretende acelerar. E talvez seja precisamente essa a maior contradição de sua presidência: quanto mais a sociedade impõe limites ao seu projeto político, mais ele parece convencido de que a solução consiste em exercer o poder sem aceitar limitações.