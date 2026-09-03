­Moraes x Mendonça: a pizza tamanho gigante está assando?

­O Supremo Tribunal Federal atravessa uma crise que já não pode ser apresentada como mera divergência jurídica entre dois de seus ministros. O que se desenha é um confronto institucional de proporções inéditas: de um lado, Alexandre de Moraes, atingido por revelações produzidas no âmbito das investigações sobre Daniel Vorcaro e o Banco Master; de outro, André Mendonça, relator das operações Compliance Zero e Sem Desconto e responsável por decisões que trouxeram a público parte relevante desse material.

Agora, a situação ganhou um novo e perturbador capítulo: Moraes acusa Mendonça de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade, justamente quando a investigação conduzida pelo colega expõe fatos que exigem explicações do próprio acusador.

Em 3 de setembro de 2026, Alexandre de Moraes encaminhou ao presidente do STF, Edson Fachin, pedido de investigação contra André Mendonça, sustentando existirem fortes indícios de irregularidades na condução das investigações. Entre as acusações estão suposta usurpação da direção das apurações, condução irregular de tratativas de colaboração premiada, comprometimento da imparcialidade e direcionamento de atos investigatórios contra determinadas autoridades, entre elas o próprio Moraes. São acusações gravíssimas e, exatamente por isso, precisam ser investigadas. Se Mendonça extrapolou suas atribuições, interferiu indevidamente na produção ou preservação de provas, ofereceu benefícios extralegais ou instrumentalizou uma investigação para atingir adversários, deverá responder pelos atos que praticou. A toga não pode funcionar como imunidade contra a lei.

O problema começa quando se observa quem acusa, quem é acusado e, sobretudo, o momento em que a acusação aparece. André Mendonça é justamente o ministro que retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal que expôs detalhes das relações entre Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. O material tornou públicas mensagens, documentos e metadados que, embora não constituam por si sós prova de crime, revelam uma proximidade que não pode ser tratada como trivial quando um dos envolvidos ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.

Entre esses elementos está o contrato firmado entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, no valor aproximado de R$ 131 milhões. O contrato, isoladamente, evidentemente não comprova qualquer ilegalidade. Advogados podem receber honorários elevados, familiares de magistrados podem exercer livremente suas profissões e não se pode transformar valor contratual em presunção de crime. O problema é que a história não termina no valor. Metadados encontrados pela investigação atribuíram a última edição da minuta a um perfil identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”, e o próprio escritório confirmou que Moraes teve acesso ao documento, sustentando que ele teria sido consultado para verificar a existência de eventuais impedimentos legais relacionados à contratação.

Mas talvez o dado mais intrigante de toda essa história não esteja sequer no valor do contrato. Está na importância que o próprio Daniel Vorcaro lhe atribuía. Segundo o relatório da Polícia Federal tornado público por decisão de Mendonça, Vorcaro dizia a seus interlocutores que o contrato com o escritório de Viviane Barci de Moraes era o “mais importante” que tinha e cobrava de seus funcionários que os pagamentos não atrasassem sequer um dia.

A frase merece ser lida devagar. Estamos falando do controlador de uma instituição financeira envolvida em operações bilionárias, com inúmeros contratos, investidores, negócios e interesses perante diferentes instâncias do Estado. Ainda assim, segundo o próprio Vorcaro, aquele contrato de advocacia era o mais importante que possuía. Por que será? O que tornava aquele contrato tão extraordinariamente importante para o banqueiro? Quais serviços justificavam tamanha relevância estratégica? O que fazia com que seu pagamento merecesse uma atenção aparentemente superior à dispensada a outros compromissos de um conglomerado financeiro dessa dimensão? Pode haver respostas absolutamente legítimas para todas essas perguntas, mas é justamente por isso que elas precisam ser dadas, em vez de soterradas pela guerra que agora se instala dentro do Supremo.

O quadro se torna ainda mais sensível porque o relatório policial também registra mensagens, encontros e benefícios que teriam sido oferecidos por Vorcaro a Moraes, incluindo referências a viagens, utilização de aeronaves e participação em eventos. É indispensável fazer aqui a distinção que o Estado de Direito exige: uma oferta não significa aceitação, uma mensagem de Vorcaro não prova automaticamente a conduta atribuída ao destinatário e uma relação pessoal ou profissional não constitui, por si mesma, crime. O escritório de Viviane Barci também afirmou que uma segunda proposta envolvendo ativos como aeronaves não foi aceita nem assinada. O que existe, porém, é um conjunto de circunstâncias que demanda esclarecimento institucional compatível com a relevância do cargo ocupado por Moraes.

É justamente nesse ponto que a acusação de “improbidade” dirigida a André Mendonça adquire uma dimensão quase irônica. Para um ministro do Supremo, não deveria ser suficiente perguntar se recebeu propina ou praticou determinado crime. Também é legítimo perguntar se preservou a distância necessária entre sua função pública e interesses privados poderosos, se evitou relações capazes de gerar conflitos de interesses e se manteve sua atuação acima de qualquer suspeita razoável de influência decorrente de proximidade pessoal, econômica ou familiar.

A verdadeira promiscuidade entre o público e o privado não começa necessariamente com um envelope de dinheiro sobre uma mesa. Ela pode começar quando agentes econômicos extraordinariamente poderosos passam a desfrutar de uma proximidade incompatível com aqueles que possuem capacidade de decidir questões que direta ou indiretamente podem afetar seus interesses. Começa quando relações pessoais, contratos milionários envolvendo familiares, encontros, viagens, favores oferecidos ou acesso privilegiado se acumulam a ponto de tornar legítima a pergunta sobre onde termina a relação privada e onde começa a influência sobre o exercício do poder público. Para um magistrado, e sobretudo para um ministro do Supremo, a aparência objetiva de independência não é ornamento moral; é uma das condições de legitimidade da própria jurisdição.

Isso não autoriza afirmar, sem investigação e prova, que Moraes tenha praticado crime. Autoriza, porém, questionar se um ministro envolvido em um ambiente dessa natureza reúne condições institucionais para continuar exercendo normalmente poderes capazes de interferir direta ou indiretamente na apuração dos fatos que o alcançam.

Afastamento cautelar, quando juridicamente cabível e determinado pela autoridade competente com observância do devido processo, não é sinônimo de condenação antecipada; pode ser mecanismo de proteção da própria instituição e da independência da investigação. A dignidade da toga não pode ser reduzida ao padrão mínimo de não ter sido condenado criminalmente.

É nesse contexto que surge a pergunta mais incômoda de todo o episódio. Ao acusar André Mendonça de improbidade, abuso de autoridade e crime de responsabilidade, estaria Alexandre de Moraes simplesmente denunciando irregularidades reais que precisam ser apuradas ou estaria o próprio ministro, agora atingido pelas revelações, tentando macular a investigação e, com isso, construir o caminho jurídico para questionar e eventualmente anular as provas que recaem sobre si e sobre tantos outros envolvidos?

Não se afirma que essa seja a intenção de Moraes. Seria irresponsável transformar uma hipótese em fato sem prova que a sustente. Mas seria igualmente ingênuo fingir que a pergunta não existe, especialmente diante das consequências processuais que uma eventual desqualificação da atuação de Mendonça poderá produzir. Se o relator passa a ser apresentado como parcial, abusivo e ímprobo, se sua atuação investigativa é colocada sob suspeita e se a cadeia de custódia das provas é questionada, abre-se inevitavelmente uma avenida para que os atingidos pela investigação sustentem a invalidade dos atos praticados e, no limite, das próprias provas que os comprometem.

É legítimo, portanto, perguntar se estamos diante da apuração necessária de abusos praticados por um ministro do Supremo ou se começa a ser construída, conscientemente ou não, a arquitetura jurídica de uma futura implosão da investigação. Se a segunda hipótese algum dia se confirmar, não estaremos diante da tradicional pizza brasileira. Será uma pizza tamanho gigante, capaz de alimentar uma extensa lista de pessoas cujos nomes, relações e interesses aparecem no material produzido pela investigação.

O roteiro é antigo!

É aí que Moraes x Mendonça deixa de ser uma disputa pessoal e se transforma numa crise do Supremo. Quem investiga um ministro do STF quando as provas atingem outro ministro do STF? Quem decide sobre a validade de uma investigação quando aqueles que participarão dessa decisão convivem diariamente com os envolvidos? E como preservar a confiança da sociedade quando o tribunal que possui a última palavra sobre a Constituição precisa julgar a regularidade de atos praticados por seus próprios integrantes?

Moraes pode estar correto ao acusar Mendonça. Mendonça pode demonstrar que agiu dentro da legalidade. As relações reveladas entre Moraes e Vorcaro podem receber explicações juridicamente satisfatórias. Mas nenhuma dessas possibilidades autoriza que uma apuração seja utilizada para sepultar a outra. O país precisa saber o que ocorreu nas investigações conduzidas por Mendonça e precisa saber, com a mesma profundidade, o que significavam as relações reveladas entre Vorcaro, Moraes e o escritório de sua esposa.

No fim, talvez a pergunta decisiva não seja quem vencerá Moraes x Mendonça, mas se o Supremo conseguirá investigar o próprio Supremo sem proteger seus integrantes e sem permitir que o conflito interno produza uma sucessão de nulidades capaz de fazer desaparecer tudo aquilo que já veio à tona.

E então a pergunta que hoje parece apenas provocativa ganhará outro significado: a pizza tamanho gigante já estava assando?